Mauricio Pochettino sarà ancora il commissario tecnico degli Stati Uniti. Scaduto il contratto dopo la fine dell'ultimo Mondiale, disputato proprio in America, la Federcalcio statunitense non ha perso tempo e, nelle ultime ore, è arrivato il comunicato ufficiale riguardo l'estensione contrattuale di Mauricio Pochettino fino al 2030 con gli USA, anno in cui si terranno i prossimi Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco.

Il comunicato

Attraverso una nota ufficiale e una comunicazione sui propri canali social, la USMNT ha ufficializzato il rinnovo di Mauricio Pochettino scrivendo: "La Federazione calcistica statunitense e Mauricio Pochettino hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto che lo manterrà alla guida della Nazionale maschile statunitense fino al 2030, inaugurando un nuovo capitolo del progetto che consentirà a Pochettino e al suo staff tecnico di proseguire la crescita della Nazionale maggiore statunitense, avendo al contempo un impatto maggiore sull'intero ecosistema calcistico statunitense".

LONDRA, INGHILTERRA - 09 MAGGIO: Mauricio Pochettino, capo allenatore della nazionale statunitense, è visto all'interno dello stadio durante la partita della Premier League tra Fulham e Bournemouth al Craven Cottage il 09 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Successivamente, all'interno del comunicato, la Federcalcio statunitense ha precisato: "Considerato da molti uno dei migliori allenatori al mondo, Pochettino è entrato a far parte della nazionale statunitense nel settembre del 2024, concentrandosi principalmente sulla preparazione della squadra per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Con questo nuovo incarico, lui e lo staff tecnico forniranno consulenza e supporto alla US Soccer per lo sviluppo complessivo del percorso di crescita della nazionale, del calcio giovanile, della formazione degli allenatori, della collaborazione con le leghe professionistiche e di altri aspetti tecnici all'interno della comunità calcistica".

Le parole di Pochettino dopo il rinnovo con gli USA

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Continuando, sono arrivate anche le prime parole didopo il rinnovo sulla panchina della nazionale statunitense: "Lavorando a stretto contatto con la US Soccer negli ultimi due anni, ci è apparso chiaro che esiste unper rendere il programma della Nazionale maschile ancora più forte".

Infine, il tecnico argentino ha chiuso il suo discorso sottolinenando: "La passione che abbiamo riscontrato nei tifosi durante i Mondiali non ha fatto altro che rafforzare la nostra convinzione in ciò che è possibile realizzare qui. Siamo entusiasti dell'opportunità di mettere a frutto tutta la nostra esperienza e conoscenza in ulteriori ambiti della US Soccer, contribuendo al contempo a rafforzare i percorsi di crescita per giocatori, allenatori e squadre in tutta la Federazione. Vogliamo cercare di avere un impatto duraturo sul calcio nel Paese che ci ha accolto così calorosamente e che tale impatto vada oltre i risultati sul campo".