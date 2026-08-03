Randal Kolo Muani torna alla Juventus. Dopo mesi passati lontano da Torino e una trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain tutt'altro che semplice, rinnovata ad ogni finestra di mercato, finalmente l'attaccante francese è tornato a vestire i colori bianconeri. Un desiderio che l'ex Tottenham bramava da diverso tempo e che, alla fine, è riuscito ad esaudire.

"Volevo tornare alla Juventus"

Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della Juventus, Randal Kolo Muani ha espresso tutta la sua felicità nel ritornare a Torino: "Sono felicissimo, finalmente sono tornato alla Juventus. Era da tanto tempo che volevo tornare e finalmente è arrivato quel momento. Sentivo che questa storia non era ancora finita, voglio finire quello che ho iniziato e scrivere questa grande storia".

WASHINGTON, DC - 18 GIUGNO: Randal Kolo Muani della Juventus festeggia il gol 0-4 durante la partita del gruppo G della Coppa del mondo per club FIFA 2025 tra l'Al Ain FC e la Juventus FC all'Audi Field il 18 giugno 2025 a Washington, Stati Uniti. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Proprio sul rapporto con la Juventus, l'attaccante francese ha sottolineato: "La Juve è una grande famiglia e mi ha accolto come tale. Voglio ricambiare tutto il grande affetto che tifosi e club mi hanno sempre fatto sentire".

Juventus, Kolo Muani svela il retroscena

Un atteso ritorno in bianconero: ascolta qui la prima intervista di Kolo Muani ⚪️⚫️



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Nel corso dell'intervista,ha poi raccontato un interessante retroscena sul ritorno in bianconero: "Non ho mai nascosto la mia volontà di far ritorno.. Tornare a Torino per me è stata una decisione ragionata. Adesso ho ancora più fame di gol, voglio tornare a splendere e vincere dei trofei".

Infine, l'ex centravanti di Paris Saint-Germain e Tottenham ha chiuso il suo intervento mandando un messaggio al popolo juventino: "Ciao tifosi bianconeri, sono felice di ritrovarvi e aspetto con ansia di rivedervi tutti allo Juventus Stadium per far gol e vincere trofei. Forza Juventus!".