I top club della Premier League stanno cannibalizzando il calciomercato estivo 2026. Non è una novità, anzi. L'enorme capacità di spesa delle squadra inglese è un tema sempre più ricorrente nell'ambiente calcistico. Eppure, per questa ingerenza del massimo campionato inglese, spesso ci si dimentica dell'altrettanta possibilità di spendere dei top club europei. Dal Bayern Monaco capace di chiudere Nathaniel Brown e Ismael Saibari per 90 milioni di euro, alle spagnole Real Madrid e Barcellona, con i loro colpi come Yan Diomande per 100 milioni, Marc Cucurella per 60 e Anthony Gordon per 80. Ad esse va aggiunto anche il Paris Saint-Germain. Lontano dai fasti delle spese per Kylian Mbappé e Neymar, con l'arrivo di Luis Enrique i botti del mercati hanno iniziato ad essere meno. Calciatori più funzionali al sistema dello spagnolo, spesso senza essere giocatori affermati ma comunque parecchio costosi. In queste ore, Campos e il resto della dirigenza ne hanno chiuso uno.

Akliouche giocherà per il PSG

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Simon Mignolet (non nell'inquadratura) del Club Brugge para un calcio di rigore calciato da Maghnes Akliouche del Monaco durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Club Brugge KV e AS Monaco, disputata il 18 settembre 2025 al Jan Breydelstadion di Bruges, in Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il PSG ha chiuso delle cessioni parecchio importanti in questa sessione di calciomercato. In Serie A ha venduto Gonçalo Ramos per circa 75 milioni di euro, mentre alla Juventus dovrebbe cedere Kolo Muani per una cifra sui 45 milioni, che potenzialmente potrebbe arrivare ai 50. Inoltre, la rosa è stata ulteriormente sfoltita con l'addio di Kang-in Lee, in direzione Atletico Madrid per 40 milioni. Il taglio di questi esuberi ha permesso alla dirigenza dei francesi di puntare su un grande talento offensivo: Maghnes Akliouche.

❗️Maghnes Akliouche va signer à Paris pour 50M€ comme pressenti depuis plusieurs semaines. La date de sa visite médicale n’est pas encore fixée. Il avait plusieurs possibilités mais a toujours privilégié le PSG.

L’international français vient remplacer numériquement Kang-in… pic.twitter.com/oUg00n8fmQ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 31, 2026

Akliouche ha partecipato al Mondiale 2026, giocando contro l'Iraq. La sua annata col Monaco è stata particolarmente positiva (7 reti e 9 assist in stagione), soprattutto alla luce delle difficoltà collettiva e dei cambi di allenatore. Con Bradley Barcola indirizzato sempre più verso la Premier League e Ibrahima Mbaye in bilico, Luis Enrique potrà contare su un nuovo esterno offensivo. Secondo RMCSport, il PSG si è accordato con i monegaschi per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, col giocatore che firmerà un contratto quinquennale.