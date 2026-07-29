La stagione di Premier League inizierà senza una delle sue sorprese più dolci della stagione passata. Il Bournemouth ha conquistato l'accesso all'Europa disputando un campionato strepitoso. Il lavoro di Andoni Iraola nel triennio ha dato i suoi frutti e le Cherries hanno ottenuto uno storico sesto posto, ovvero l'Europa League. Il tecnico basco però ha lasciato il club a fine stagione per accasarsi al più blasonato Liverpool, che ha rischiato di perdere il posto in Champions League proprio contro il Bournemouth. Nonostante le cessioni importanti di Huijsen, Zabarnyi, Solanke, Kerkes e Semenyo in gennaio, il club inglese ha mantenuto un livello molto alto durante la stagione. Gran parte del merito va anche ad un giocatore in particolare, che nonostante la giovanissima età, ha saputo trascinare un intero reparto: Eli Junior Kroupi.

Kroupi salterà i primi mesi della stagione

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Eli Junior Kroupi del Bournemouth festeggia il suo gol durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester City al Vitality Stadium, il 19 maggio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Il Bournemouth inizierà la stagione con parecchi punti interrogativi. Nonostante la certezza Rayan, il club ha ceduto Alex Jimenez alla Fiorentina e ha perso Marcos Senesi a parametro zero, accasatosi poi al Tottenham di Roberto De Zerbi. Il primo dubbio riguarda il tecnico: le Cherries hanno deciso di puntare su Marco Rose, che tanto prometteva al Salisburgo, ma che npoi si è un po' perso in Bundesliga fra Borussia M'gladbach, Borussia Dortmund e RB Lipsia. Oggi è arrivata un'altra notizia che aggiunge ulteriori punti interrogativi sull'inizio di stagione del Bournemouth, che dovrà affrontare molteplici competizioni.

🚨⛔️ Official: Eli Junior Kroupi undergoes surgery after suffering a fifth metatarsal fracture.



Bournemouth striker expected to be out for 3/4 months based on recovery schedule. 🇫🇷 pic.twitter.com/Z6ArzyetWF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Durante un allenamento della preparazione estiva, la punta Eli Junior Kroupi si è fatta male. Esploso con la gestione Iraola, il classe 2006 ha segnato 13 reti in 35 presenze (record per un 19enne alla prima esperienza nel massimo campionato inglese), attirando le attenzioni di PSG, Barcellona e ovviamente di tutti i top club della Premier League. Tuttavia, Marco Rose dovrà fare a meno di lui per circa 3/4 mesi, come riportato da David Ornstein di The Athletic e da Fabrizio Romano. Il 20enne ha subito una frattura del quinto metatarso del piede e nella giornata di oggi si è operato.