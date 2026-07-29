Juventus vera protagonista delle ultime 24 ore di calciomercato. Dopo Kolo Muani, il club bianconero mette a segno un altro importante colpo di mercato. Come infatti riporta Sky Sport, la Vecchia Signora ha trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic. Per molto tempo seguito da Milan e Atalanta, il talento bosniaco ha dato il suo ok al trasferimento in Italia. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli.

Juventus, dopo Kolo Muani ecco Alajbegovic: accordo con il Bayer Leverkusen

Per laè una giornata ricca di colpi in entrata: dopo aver definito il ritorno in bianconero di, il club piemontese ha trovato l'accordo anche per Kerim Alajbegovic . Secondo Sky Sport, la trattativa per il talento bosniaco si sarebbe risolta sulla base di. I bianconeri, dunque, vincono la "partita" contro, anche se determinante è stata la voglia del trequartista a trasferirsi in Serie A e il Ceo della Juventus Frederic, che voleva il bosniaco già alla Roma. Il dirigente bianconero aveva già parlato con il classe 2007 e suo padre, con Miralemche ha fatto da intermediario nell'operazione.

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Messosi in evidenza con il club tedesco già nella scorsa stagione, il classe 2007 ha "tristemente" conquistato popolarità dopo la partita contro l'Italia nella finale playoff dello scorso marzo a Zenica. Il 18 enne è stato uno dei quattro rigoristi nella sfida dei tiri dal dischetto. Talento confermato durante l'ultimo Mondiale tanto da incantare perfino Zlatan Ibrahimovic che subito ha spinto per portarlo al Milan.

CARDIFF, GALLES - 26 MARZO: Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina) festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Kerim Alajbegović durante la partita di spareggio delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, disputata al Cardiff City Stadium il 26 marzo 2026 a Cardiff, in Galles. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Calciatore ambidestro, tecnico, abile nel dribbling, Alajbegovic gioca come ala sinistra, rientrando sul piede destro per imbucare i compagni ma può anche agire tra le linee, vista la sua ottima tecnica nello stretto. Dotato di ottimo tiro dalla distanza, la sua dote principale è quella dell'assist ma a volte non disdegna la soluzione personale, come lo confermano gli 11 gol segnati la scorsa annata tra Bundesliga e Coppe Europee. La fumata bianca per il suo trasferimento in bianconero è ormai questione di ore.