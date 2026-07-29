Si conclude la telenovela Kolo Muani: accordo tra i club trovato, il francese torna a vestire il bianconero

Andrea Cauzio
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La Juventus presenta il quarto kit gara con un ritorno alle origini

Dopo un lungo tira e molla tra PSG e Juventus si è finalmente trovato l'accordo tra le parti: Kolo Muani vestirà ancora la maglia bianconera. In queste ore è stato definito l'accordo per il trasferimento del francese alla corte di Luciano Spalletti, dopo mesi di voci e trattative intense, il calciatore ritrova la Vecchia Signora dopo la mezza stagione del 2025, dove ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni siglando 10 gol (8 in campionato, il più pesante al Venezia che regalò la Champions League) e fornendo 3 assist.

Kolo Muani torna alla Juventus: il rinforzo europeo per Spalletti

Accordo tra i club sulla base di un prestito a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto ad una determinata condizione che, come riportato da Sky Sport, dovrebbe riguardare la qualificazione della Juventus ad una competizione europea. Operazione da 50 milioni di euro complessivi, con una parte fissa di 38 milioni di euro a cui si dovrebbero aggiungere circa 12 milioni di euro in bonus.
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Aspetto fondamentale di questo trasferimento è stata la volontà del giocatore, che sin dal ritorno al PSG dal prestito annuale al Tottenham, ha fatto sapere che la Juventus sarebbe stata l'unica soluzione percorribile. Per lui l'accordo economico era già stato trovato da tempo sulla base di un quinquennale a 5,5 milioni di euro a stagione, più bonus di 1,5 milioni. Visite mediche fissate per questa settimana, una volta completati i vari iter burocratici ci sarà la firma nero su bianco del contratto.

Spalletti Vlahovic
TORINO, ITALIA - 19 APRILE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, reagisce prima della partita di Serie A tra Juventus FC e Bologna FC 1909 allo stadio Allianz il 19 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Rinforzo importante quello di Kolo Muani per la Juventus e per il suo allenatore Luciano Spalletti, che ricercava un'attaccante dalla scorsa sessione di mercato invernale, date anche le prestazioni non eccelse di David e Openda.

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