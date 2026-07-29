Dopo un lungo tira e molla tra PSG e Juventus si è finalmente trovato l'accordo tra le parti: Kolo Muani vestirà ancora la maglia bianconera. In queste ore è stato definito l'accordo per il trasferimento del francese alla corte di Luciano Spalletti, dopo mesi di voci e trattative intense, il calciatore ritrova la Vecchia Signora dopo la mezza stagione del 2025, dove ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni siglando 10 gol (8 in campionato, il più pesante al Venezia che regalò la Champions League) e fornendo 3 assist.

Kolo Muani torna alla Juventus: il rinforzo europeo per Spalletti

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Accordo tra i club sulla base di unad una determinata condizione che, come riportato da Sky Sport, dovrebbe riguardare la qualificazione della Juventus ad una competizione europea. Operazione da 50 milioni di euro complessivi, con una parte fissa di 38 milioni di euro a cui si dovrebbero aggiungere circa 12 milioni di euro in bonus.Aspetto fondamentale di questo trasferimento è stata, che sin dal ritorno al PSG dal prestito annuale al Tottenham, ha fatto sapere che. Per lui l'accordo economico era già stato trovato da tempo sulla base di un, più bonus di 1,5 milioni. Visite mediche fissate per questa settimana, una volta completati i vari iter burocratici ci sarà la firma nero su bianco del contratto.

TORINO, ITALIA - 19 APRILE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, reagisce prima della partita di Serie A tra Juventus FC e Bologna FC 1909 allo stadio Allianz il 19 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Rinforzo importante quello di Kolo Muani per la Juventus e per il suo allenatore Luciano Spalletti, che ricercava un'attaccante dalla scorsa sessione di mercato invernale, date anche le prestazioni non eccelse di David e Openda.