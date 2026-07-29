Si conclude la telenovela Kolo Muani: accordo tra i club trovato, il francese torna a vestire il bianconero
La Juventus presenta il quarto kit gara con un ritorno alle origini
Dopo un lungo tira e molla tra PSG e Juventus si è finalmente trovato l'accordo tra le parti: Kolo Muani vestirà ancora la maglia bianconera. In queste ore è stato definito l'accordo per il trasferimento del francese alla corte di Luciano Spalletti, dopo mesi di voci e trattative intense, il calciatore ritrova la Vecchia Signora dopo la mezza stagione del 2025, dove ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni siglando 10 gol (8 in campionato, il più pesante al Venezia che regalò la Champions League) e fornendo 3 assist.
Kolo Muani torna alla Juventus: il rinforzo europeo per SpallettiAccordo tra i club sulla base di un prestito a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto ad una determinata condizione che, come riportato da Sky Sport, dovrebbe riguardare la qualificazione della Juventus ad una competizione europea. Operazione da 50 milioni di euro complessivi, con una parte fissa di 38 milioni di euro a cui si dovrebbero aggiungere circa 12 milioni di euro in bonus.
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Rinforzo importante quello di Kolo Muani per la Juventus e per il suo allenatore Luciano Spalletti, che ricercava un'attaccante dalla scorsa sessione di mercato invernale, date anche le prestazioni non eccelse di David e Openda.
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