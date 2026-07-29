Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali ha fatto il punto sulla lunga trattativa con il Paris Saint-Germain, confermando che il club è ormai arrivato a un momento decisivo. Dopo settimane di contatti e rilanci, la sensazione è che la fumata bianca o l'eventuale rottura possano arrivare nel giro di poco tempo.

"Siamo ai dettagli, ma serve una decisione"

Carnevali ha confermato che il dialogo con il PSG prosegue senza sosta, ma ha anche chiarito come il tempo stia per scadere. "Stiamo lavorando da tempo su questa operazione", ha spiegato il dirigente, sottolineando che la Juventus dovrà prendere una decisione definitiva nelle prossime ore.

FILADELFIA (Stati Uniti), 22 giugno 2025 – Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, durante la sfida della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA 2025 contro il Wydad AC, disputata al Lincoln Financial Field di Filadelfia. (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC via Getty Images)

Il club bianconero continua a considerare Kolo Muani una priorità per rinforzare l'attacco, ma non intende prolungare all'infinito una trattativa che va avanti ormai da settimane.

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La Juventus vuole chiudere, ma senza aste

Il messaggio lanciato da Carnevali è chiaro:, ma solo alle condizioni ritenute sostenibili dalla società. La distanza economica con il PSG si è ridotta rispetto alle scorse settimane e il dialogo resta aperto, ma il club bianconero non sembra disposto a partecipare ad aste o a modificare ulteriormente la propria strategia.per capire se Kolo Muani tornerà a vestire la maglia della Juventus oppure se la dirigenza sarà costretta a virare su altri obiettivi per completare il reparto offensivo.