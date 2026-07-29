Victor Gabriel, difensore dell'Internacional, ha rimediato una lunga squalifica a causa di un brutto intervento da lui commesso ai danni di Gabriel Pec del Cruzeiro nel corso del match di campionato del 23 luglio. La particolarità? La sua squalifica sarà legata alle tempistiche dell'infortunio dell'avversario.

La squalifica di Victor Gabriel: lunga quanto l'infortunio provocato all'avversario

🚨Inter player Victor Gabriel has been suspended after his foul on Gabriel Pec.



How long is his suspension?



He will only be allowed to return once Gabriel Pec has return from injury, with a maximum punishment of up to 6 months.



Very interesting rule 🤯 pic.twitter.com/KujjfqYhdy — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 28, 2026

-Cruzeiro, match di campionato terminato 2-1 per A Raposa grazie anche alla rete dell'exè stato però segnato da un episodio non particolarmente bello. Il difensore Gabriel, dei padroni di casa, ha compiuto una brutta entrata a gamba alta contro il centrocampista Gabriel Pec. Il giocatore ospite ha cercato di evitare lo scontro saltando ma non è bastato: Gabriel gli è andato addosso e lo ha travolto. Pec, alla fine, si è. L'arbitro ha espulso il difensore classe 2004, un rosso diretto, ma questa è stata solo la prima conseguenza di quanto accaduto allo stadio Beira-Rio.

Il Tribunale superiore di giustizia sportiva, infatti, ha deciso di squalificare il giocatore della squadra di casa. Applicando una sanzione particolarmente severa e, caso forse unico, legata ai tempi di recupero del centrocampista dal suo infortunio. Victor Gabriel salterà sicuramente almeno sei partite ma la squalifica potrebbe durare più a lungo. Molto più a lungo. Il giocatore non potrà tornare in campo fino a quando il centrocampista del Cruzeiro non avrà ripreso ad allenarsi. Le prime analisi e le previsioni indicano che Pec sarà fermo per un periodo di circa tre o quattro mesi.

Il Tribunale, comunque, ha stabilito un tetto di 180 giorni alla durata effettiva della squalifica. Il giudizio del tribunale ha riconosciuto la elevatà pericolosità dell'intervento, ma anche il fatto che il difensore non volesse provocare un infortunio all'altro giocatore. Gabriel, che potrà presentare un ricorso, ha comunque spiegato di non essere riuscito a controllare il suo movimento come avrebbe voluto a causa del terreno bagnato e scivoloso. Si è, inoltre, scusato con Pec e gli ha offerto il suo sostegno.