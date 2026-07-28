Savinho, esterno brasiliano classe 2004, non ha mai convinto Pep Guardiola al Manchester City. Arrivato dopo una super stagione al Girona, condita da 11 gol e 10 assist, ha faticato nell'adattarsi in Premier League. Così, dopo un anno relegato in panchina, la voglia di rivalsa e di diventare protagonista sta stuzzicando sempre di più Savinho.

La stagione d'oro

Durante la stagione 2023/24 ilha scritto la pagina migliore della sua storia. In quella squadra, che a fine anno ha guadagnato la prima storica qualificazione in Champions League, si sono messi in mostra Artem Dovbyk e, soprattutto,. Nonostante l'ormai ex giocatore della, passato alin queste ore, abbia ripetutamente gonfiato la rete, a prendersi le copertine di quella irripetibile annata in Catalogna fu Savinho.

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - MARCH 07: Savinho del Manchester City durante la partita del Quinto Turno della Emirates FA Cup tra Newcastle United e Manchester City il 7 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Il brasiliano, all'epoca diciannovenne, veniva da una stagione da appena sei presenze in Olanda al PSV. Il suo impatto con il calcio spagnolo è stato devastante, come dimostrano i numeri di quella gloriosa annata: 11 gol e 10 assist. Una freccia capace di svariare su entrambi i fronti, di puntare ripetutamente il suo diretto avversario, saltandolo in modo del tutto naturale, come vuole la Patria del "Joga Bonito". La qualificazione in Champions, prima storica volta per un club piccolo come il Girona, ha coronato un percorso incredibile di cui Savinho ne è stato il protagonista. E, come spesso accade in questi casi, a bussare alla porta per non farsi sfuggire un talento in rampa di lancio è il Manchester City, di cui il Girona ne è club satellite.

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Voglia di titolarità

Ilsembra calzare a pennello per, quasi come se fosse l'erede designato di, appena andato via. Invece, l'ala brasiliana non riuscirà a rispettare le attese e non toccherà più il livello mostrato al. Nella prima stagione in Inghilterra gioca complessivamente 47 partite, mettendo a referto 3 reti. Ma, è nella seconda che si rompe qualcosa con. Parte quasi sempre dalla panchina, non incide mai a partita in corso e viene scavalcato nelle gerarchie dai nuovi arrivati. Così, come riporta Fabrizio Romano, Savinho avrebbe informato il Manchester City di voler andare via per giocare con continuità. Alla finestra c'è il, già interessato al giocatore l'anno scorso, che gli garantirebbe un ruolo di primo piano. Tutto lascia pensare che gli Spurs, con lo stile di gioco di, possano sposarsi perfettamente con le caratteristiche di Savinho. E se l'allenatore italiano ritagliasse per lui un ruolo alla? Sarebbe una bella suggestione.