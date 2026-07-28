Il Barracas Central ha comunicato attraverso i propri canali di aver sospeso Gonzalo Morales. Il calciatore - in prestito dal Boca Juniors - è stato fermato dall'attività dal proprio club a seguito di una denuncia per violenze da parte dell'ex compagna.

Barracas Central, sospeso Gonzalo Morales dopo la denuncia per violenza

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 25 LUGLIO: Gonzalo Morales del Barracas Central festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della squadra durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Barracas Central allo stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 25 luglio 2026 a Buenos Aires, in Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il weekend si era chiuso alla perfezione per Gonzalo Morales. Il calciatore argentino, in prestito al Barracas Central dal Boca Juniors, si è reso protagonista nel match di campionato contro il River Plate, segnando il gol dell'1-0. Gol risultato decisivo poichè il River non è riuscito a segnare ai rivali. Ma nei giorni successivi non c'è stato nulla da festeggiare per l'attaccante, poichè la sua ex compagna, Karen Dinna, ha annunciato sui propri social media di essere stata vittima di violenze proprio da parte del calciatore.

"Per mesi sono stato vittima di violenza fisica, psicologica e verbale da parte del mio compagno, fino a ieri, Gonzalo Morales, calciatore del Barracas Central". Ma non solo. "Mi ha afferrata per i capelli, mi ha strangolata, mi ha presa a pugni e calci finché non sono riuscita a camminare per giorni". Inoltre Karen ha anche diffuso delle foto che ritraevano lividi sulle gambe e sul viso, a provare quanto scritto nei messaggi precedenti.

Il comunicato del club

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional… pic.twitter.com/ifJIwlXmZn — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 27, 2026

La notizia ovviamente non è passata inosservata, tantomeno agli occhi del suo club. Il Barracas ha infatti divulgato un comunicato sui suoi canali social, nel quale annuncia la sospensione dell'attaccante dalle attività. "Il Club Atlético Barracas Central comunica che la sospensione di Gonzalo Morales. A titolo precauzionale, è stato deciso di escluderlo dalla rosa della prima squadra professionistica. Restiamo in attesa di chiarimenti sui fatti e dell'evolversi del relativo procedimento legale".

Il comunicato prosegue: "Come già affermato nel comunicato ufficiale, il club ribadisce il suo assoluto rifiuto di ogni forma di violenza di genere e conferma il proprio impegno per il rispetto, l'integrità e i valori che devono governare sia all'interno che all'esterno dell'ambito sportivo".