Francesco Di Chio

ESCLUSIVA - Marco Cattaneo: "Maldini mi piace molto per la Figc. Allegri un po' troppo razionale"
Il giornalista si racconta
Classe '92, cresciuto a pane, pallone e neroazzurro. La mia fede calcistica mi ha insegnato che la vita non va sempre come vorremmo, ma anche che ci sarà sempre un'altra partita, un'altra campagna acquisti e un'altra stagione per riprovarci. Uso il pallone come strumento per capire il mondo, o almeno ci provo. Perchè credo che ciò che accade in campo e sugli spalti può raccontare molto di più di un gruppo di umani che guarda ventidue persone calciare una palla.
Il giornalista si racconta
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Il duo inedito
Il super weekend del tecnico
Condanna per il giovane calciatore
Il Derby secondo le AI
Il talento silenzioso
RImonta da urlo
La FIFA contro il New Jersey
CR7 contro il direttore di gara
Declino di due imperi
Il tecnico prepara la sfida
Il ricordo dell'allenatore
Il giovane talento a processo
L'allievo e il maestro
Il banchiere in tuta
Il sogno dei neroazzurri
Caos inglese
La leggenda incorona l'attaccante
L'ossessione del tecnico
La rabbia del brasiliano
Stagione finita per il francese
Un difensore "esperto"
La rabbia dell'ex stella
La vittoria per il tecnico scomparso
Scontri e feriti tra i tifosi svizzeri
Multa per i biancoverdi
Le scuse del centrocampista
La corsa Premier secondo l'ex attaccante
Il derby diviso di de la Peña