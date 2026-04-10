Francesco Di Chio

Classe '92, cresciuto a pane, pallone e neroazzurro. La mia fede calcistica mi ha insegnato che la vita non va sempre come vorremmo, ma anche che ci sarà sempre un'altra partita, un'altra campagna acquisti e un'altra stagione per riprovarci. Uso il pallone come strumento per capire il mondo, o almeno ci provo. Perchè credo che ciò che accade in campo e sugli spalti può raccontare molto di più di un gruppo di umani che guarda ventidue persone calciare una palla.