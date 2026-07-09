Con il Mondiale ormai arrivato alla fase conclusiva, inizia la stagione del calciomercato e le squadre iniziano a prendere forma prima dell'inizio del prossimo campionato. Il Milan si presenterà ai blocchi di partenza con Amorim in panchina. Secondo Paolo Di Canio, la prima grande sfida per il tecnico portoghese sarà far rendere Rafael Leao al massimo - se Rafael dovesse decidere di restare a Milano.

Di Canio: "Amorim non scende a compromessi, Leao pensa solo alla musica"

MILANO, ITALIA - 10 MAGGIO: Rafael Leao del Milan appare sconsolato mentre lascia il campo dopo essere stato sostituito durante la partita di Serie A tra Milan e Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza il 10 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Paolo Di Canio non ha mai usato mezzi termini. E non lo ha fatto neanche questa volta, parlando della nuova avventura di Ruben Amorim alla guida del Milan e di Rafael Leao. In un'intervista a La Repubblica, l'ex calciatore della Lazio ha paragonato Leao a Marcus Rashford: "Amorim non ha mai compromesso i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. Lì ha mandato via Rashford. Qui non credo che possa coesistere con un Rafael Leao che pensa solo alle sfilate di moda e al rap".

Ma non basta. Paolo Di Canio ha mostrato di avere molti dubbi circa l'impegno dell'ex calciatore del Lille verso i rossoneri. "Quanta energia si spende passando ore in uno studio di registrazione? Come si può poi fare la differenza in 45 partite a stagione?". Il calciatore portoghese, dall'altro lato, ha già dichiarato al termine della stagione precedente di non essere certo del suo futuro a Milano, avendo "dato tutto" per il club e "dei sogni" ancora da realizzare.

Amorim: "Sono un allenatore felice"

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Ha giocato molto bene ai Mondiali

, è un nostro giocatore e sono molto contento della nostra squadra. Sono un allenatore felice". A questo Amorim ha anche aggiunto che il club non ha intenzione di cedere l'esterno.

Ovviamente i dubbi su Rafael Leao sono stati posti anche al suo - forse - prossimo allenatore, Ruben Amorim, durante la sua conferenza di presentazione. Il tecnico però non si è sbilanciato, evitando di alimentare i rumours sul caso. "