L'ennesima eliminazione del Brasile dai Mondiali, a digiuno da 24 anni, il periodo più duraturo se escludiamo la sospensione per la Seconda Guerra Mondiale, ha scatenato un turbinio di polemiche in Patria. Il paese è spaccato tra chi accusa i calciatori di non aver dato il massimo e chi, invece, va contro il CT Carlo Ancelotti. Il leader della seconda fazione è nientepopodimeno che una leggenda del calcio brasiliano, Romario. L'ex attaccante del Barcellona ha usato parole fortissime per commentare il lavoro svolto dal tecnico italiano.

Un colpo difficile da digerire

L'eliminazione delcontro lanon è la più cocente in termini statistici. Infatti, il "Mineirazo", l'umiliante 1-7 subito dallanel Mondiale casalingo del 2014, rimarrà per sempre la ferita impossibile da cicatrizzarsi, al pari del "Maracanazo", la sconfitta in finale della Coppa del Mondo 1950 contro l'. Tuttavia, il palleggio prolungato, verticale e a due tocchi dei norvegesi, tutto ciò che ha reso grande la Seleçao brasiliana nel corso degli anni, non è stato digerito dalla "Torcida" verdeoro. A tal punto che, ritenuto da una spiccata frangia di tifo il colpevole assoluto, è stato messo sulla graticola.

SEOUL, SOUTH KOREA - OCTOBER 10: L'allenatore Carlo Ancelotti del Brasile osserva prima dell'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Brasile allo Stadio del Mondiale di Seoul il 10 ottobre 2025 a Seoul, Corea del Sud. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Romario, leggendario attaccante verdeoro, campione del mondo nel 1994, attraverso il suo canale tv ufficiale ha usato parole al veleno per commentare l'operato di Ancelotti: "Dopo la partita sarei entrato negli spogliatoi e gli avrei detto: Grazie mille, arrivederci e vai all'inferno. Io, gli avrei stracciato il contratto. Lo portino pure in tribunale, vedremo cosa succede. Non c'è modo che Ancelotti possa restare sulla panchina del Brasile dopo questo fiasco, questa vergogna".

🚨 Romário detona Ancelotti e pede demissão: "rasgaria esse contrato"



Romário afirmou que demitiria Carlo Ancelotti do comando da Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final, criticando a decisão da CBF de renovar o contrato do técnico até 2030 antes… pic.twitter.com/JYXE4kIXNn — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) July 8, 2026

Le parole incriminate

ha poi aggiunto: "Ve l'ho detto nelle tre puntate precedenti e lo ripeto qui ancora una volta.Abbiamo avuto Dunga, ha perso e se n'è andato. Abbiamo avuto Felipão Scolari, che ha vinto la Coppa e lui è rimasto. Abbiamo avuto Tite, che ha perso, lui è rimasto e ha perso di nuovo. Ora abbiamo questo dannato, chelui".

BRASILIA, BRASILE - 11 MAGGIO: Il senatore Romario de Souza partecipa a una sessione straordinaria del Senato brasiliano per votare se accettare o meno le accuse di impeachment contro la contestata presidente brasiliana Dilma Rousseff, l'11 maggio 2016 a Brasilia, Brasile. Una sconfitta per Rousseff potrebbe costringerla a dimettersi dalla presidenza per 180 giorni e ad affrontare un processo per presunta manipolazione dei conti pubblici. (Foto di Igo Estrela/Getty Images)

"Ancelotti ha commesso molti errori in questo Mondiale e voi della stampa non dite nulla. Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avrebbero già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, nessuno dice niente. Come può il Brasile passare novanta minuti a difendersi contro la Norvegia? Si è visto che ha giocato con la paura". Insomma, il pensiero di Romario, seppur con modi sbagliati, è piuttosto chiaro. Ma l'intenzione della Federazione calcistica brasiliana è quella di continuare con Ancelotti, sia per proseguire il progetto che per rispettare la durata del contratto, in scadenza nel 2030.