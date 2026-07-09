Il massimo organo calcistico internazionale applica regole severissime per questa fase cruciale del torneo. Il regolamento ufficiale della FIFA fissa infatti il reset totale delle ammonizioni solamente al termine dei quarti di finale. Questa norma significa che tutti i calciatori ripartiranno con la fedina disciplinare immacolata a partire dalle semifinali, giocando le sfide decisive senza pendenze particolari. Tuttavia, chi rimedia un cartellino giallo in questo esatto turno salta automaticamente l'eventuale semifinale in caso di qualificazione. Di fronte a questa spietata tagliola disciplinare, tre commissari tecnici dormono sonni molto tranquilli. Argentina, Svizzera e Norvegia non presentano alcun giocatore in stato di diffida. Queste specifiche rose affrontano i prossimi match con la mente totalmente sgombra da calcoli. Il calendario apre le danze ufficialmente questa sera, alle ore 21:00 italiane con Francia-Marocco, e proporrà partite senza sosta fino a domenica. L'incrocio tra Argentina e Svizzera chiuderà infine questa tornata di gare.

L'ostacolo francese e l'appello fallito

Lataglia letteralmente l'aria in vista del fischio d'inizio di. Questa prima sfida inaugurale rappresenta il crocevia piùdell'intero tabellone sul fronte dei, poiché coinvolge un numero altissimo di talenti a. I transalpini schierano tre pedine fondamentali che portano sulle spalle il peso di una precedenteovverk Manu, Bradleye Michael. La Federcalcio francese ha tentato una manovra disperata, presentando un ricorso formale allaper cancellare laproprio ad. I vertici del calcio mondiale hanno respinto categoricamente la. Sul versante opposto del campo, ilvive un vero e proprioagonistico. La nazionale africana conta infatti bengiocatori in bilico, ovvero Achraf, Bilal, Azzedine, Redouanee Issa

BRESLAVIA, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Il francese Michael Olise festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia, disputata alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

L'allarme inglese e gli altri big nel mirino