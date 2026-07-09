La FIFA può tracciare i primi bilanci del Mondiale: i numeri mostrano un'edizione senza precedenti, superando facilmente quelli di Qatar 2022
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L'allargamento del Mondiale a 48 nazionali aveva inizialmente alimentato il timore di assistere a un torneo troppo lungo e caratterizzato da un tasso tecnico al ribasso. Dopo un mese dall'inizio della competizione, il bilancio smentisce nettamente i pronostici della vigilia: arrivati ai quarti di finale, il Mondiale 2026 ha già superato quasi ogni record. L'afflusso negli impianti sportivi, la risonanza sulle piattaforme digitali e lo sforzo atletico richiesto ai calciatori non hanno precedenti, producendo statistiche sorprendenti che testimoniano il successo globale della manifestazione.
Una risposta sorprendenteIl successo si misura in primo luogo sui numeri della biglietteria. Fino a questo momento della manifestazione, gli stadi hanno accolto ben 6.259.584 spettatori. La risposta degli appassionati si è tradotta in una percentuale media di riempimento degli impianti pari al 99,7% dei posti disponibili, con una quota media di 65.204 tifosi. Il fulcro principale del torneo è stato lo stadio Atzeca di Città del Messico, capace di superare quota 80.800 spettatori in tutte le cinque sfide disputate. Oltre alle presenze sugli spalti, vanno contati altri 7,7 milioni di tifosi che hanno seguito il Mondiale attraverso i FIFA Fan Fest allestiti nelle varie città.
Gol, velocità e corsa: un calcio sempre più atleticoSul rettangolo di gioco, la competizione ha registrato picchi atletici di straordinaria intensità, assimilabili per parametri fisici a quelli di altre discipline sportive. Kylian Mbappé ha toccato una punta di 37,6 km/h, stabilendo il picco di velocità più elevato registrato finora nel torneo. La tenuta sulla distanza ha invece visto come protagonista Youri Tielemans, che è l'atleta con la distanza complessiva più alta nel Mondiale, con 61,8 chilometri percorsi. Il primato per una singola partita appartiene al suo compagno di squadra Timothy Castagne, capace di coprire 16,29 chilometri in una sola sfida. Il record del tiro con più forza spetta invece a Pape Gueye con una velocità di 131,9 km/h.
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Altri record del Mondiale 2026Tra le selezioni partecipanti si registrano parallelamente notevoli traguardi statistici collettivi. Il Marocco si è consacrato come la prima squadra africana capace di raggiungere i quarti di finale per due volte nella storia, mentre la Norvegia ha conquistato la qualificazione a questa fase per la prima volta in assoluto. La Svizzera tornerà a disputare i quarti della competizione per la seconda volta (la prima fu nel 1954). Sul fronte difensivo brilla invece la Spagna, che resta l'unica squadra a non aver subito nemmeno un gol in tutto il torneo, permettendo all'estremo difensore Unai Simón di estendere il suo record personale di imbattibilità ai Mondiali fino a 609 minuti.
L'interesse verso il torneo si è riversato in massa anche sui dispositivi mobili e sui canali web della FIFA, dove sono stati totalizzati 20 miliardi di visualizzazioni video, 30 miliardi di impressioni e 1,7 miliardi di interazioni sui social media. Mettendo a confronto i dati con l'edizione di Qatar 2022, si osserva un incremento straordinario del 485% per le visualizzazioni, mentre le interazioni complessive degli utenti sono cresciute del 160%.
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