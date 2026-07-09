L'allargamento del Mondiale a 48 nazionali aveva inizialmente alimentato il timore di assistere a un torneo troppo lungo e caratterizzato da un tasso tecnico al ribasso. Dopo un mese dall'inizio della competizione, il bilancio smentisce nettamente i pronostici della vigilia: arrivati ai quarti di finale, il Mondiale 2026 ha già superato quasi ogni record. L'afflusso negli impianti sportivi, la risonanza sulle piattaforme digitali e lo sforzo atletico richiesto ai calciatori non hanno precedenti, producendo statistiche sorprendenti che testimoniano il successo globale della manifestazione.

Una risposta sorprendente

Gol, velocità e corsa: un calcio sempre più atletico

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Altri record del Mondiale 2026

Il successo si misura in primo luogo sui numeri della biglietteria. Fino a questo momento della manifestazione, gli stadi hanno accolto ben. La risposta degli appassionati si è tradotta in una percentuale media di riempimento degli impianti pari al, con una quota media ditifosi. Il fulcro principale del torneo è stato lo stadiodi Città del Messico, capace di superare quotain tutte le cinque sfide disputate. Oltre alle presenze sugli spalti, vanno contati altridi tifosi che hanno seguito il Mondiale attraverso iallestiti nelle varie città.Sul rettangolo di gioco, la competizione ha registrato picchi atletici di straordinaria intensità, assimilabili per parametri fisici a quelli di altre discipline sportive. Kylian Mbappé ha toccato una punta di, stabilendo il picco di velocità più elevato registrato finora nel torneo. La tenuta sulla distanza ha invece visto come protagonista Youri, che è l'atleta con la distanza complessiva più alta nel Mondiale, conchilometri percorsi. Il primato per una singola partita appartiene al suo compagno di squadra Timothy, capace di coprirechilometri in una sola sfida. Il record del tiro con più forza spetta invece a Papecon una velocità diDal punto di vista realizzativo, la competizione sta abbattendo traguardi storici che sembravano intramontabili.guida la classifica dei marcatori con otto reti, seguito a brevissima distanza dalla coppia formata daed, entrambi fermi a quota sette gol. Non era mai accaduto nella storia dei Mondiali che tre differenti calciatori raggiungessero un simile traguardo di gol nella stessa edizione. Il fuoriclasse argentino è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della competizione toccando quota 21 gol complessivi in carriera, segnando in nove partite consecutive dei Mondiali (un ulteriore record).Tra le selezioni partecipanti si registrano parallelamente notevoli traguardi statistici collettivi. Ilsi è consacrato come la prima squadra africana capace di raggiungere i quarti di finale per due volte nella storia, mentre laha conquistato la qualificazione a questa fase per la prima volta in assoluto. Latornerà a disputare i quarti della competizione per la seconda volta (la prima fu nel 1954). Sul fronte difensivo brilla invece la, che resta l'unica squadra a non aver subito nemmeno un gol in tutto il torneo, permettendo all'estremo difensore Unai Simón di estendere il suo record personale di imbattibilità ai Mondiali fino a 609 minuti.

BERLINO, GERMANIA - 14 LUGLIO: Unai Simón della Spagna ringrazia i tifosi dopo la vittoria sull'Inghilterra nella finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

L'interesse verso il torneo si è riversato in massa anche sui dispositivi mobili e sui canali web della FIFA, dove sono stati totalizzati 20 miliardi di visualizzazioni video, 30 miliardi di impressioni e 1,7 miliardi di interazioni sui social media. Mettendo a confronto i dati con l'edizione di Qatar 2022, si osserva un incremento straordinario del 485% per le visualizzazioni, mentre le interazioni complessive degli utenti sono cresciute del 160%.