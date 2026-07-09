Il Barcellona è piombato ufficialmente su Karim Adeyemi: trovata l'intesa con il giocatore, ora parte la negoziazione con il Borussia Dortmund
L'Ecuador batte la Germania e fa festa negli spogliatoi con Angulo Mvp
Il Barcellona prova a tenere accesissimo il proprio mercato estivo con un altro colpo di primo piano: dopo il maxi investimento fatto per portare Antony Gordon in blaugrana dal Newcastle, ecco che ora spunta la stella tedesca Karim Adeyemi, diventata uno degli obiettivi prioritari del club iberico e per il quale il pressing si sta facendo sempre più asfissiante.
Adeyemi, il Barcellona rompe gli indugi: prima offerta al BVBNelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna un'importante indiscrezione di mercato, rivelatasi poi fondata: il Barcellona avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. La notizia è stata lanciata inizialmente dal giornalista Gerard Romero, presso 'Jijantes', ed è stata successivamente ripresa dai principali quotidiani spagnoli, come Mundo Deportivo e AS, che concordano nel riferire come il club catalano abbia già ottenuto il gradimento dell'attaccante tedesco. Secondo queste ricostruzioni, Adeyemi avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in Catalogna, mentre il lavoro della dirigenza blaugrana si starebbe concentrando sul raggiungimento dell'intesa economica con il Dortmund.
I dettagli della trattativaSempre secondo quanto riportato dalle fonti spagnole, il Barcellona considera Adeyemi il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo grazie alla sua capacità di agire su entrambe le corsie, all'abilità nell'uno contro uno e alla sua straordinaria rapidità. Un elemento che si sposerebbe perfettamente con il calcio verticale richiesto da Hansi Flick. A favorire la trattativa potrebbe essere anche la situazione contrattuale del giocatore. Adeyemi è legato al Borussia Dortmund fino al 2027 e, secondo il Mundo Deportivo, non sarebbe intenzionato a rinnovare. Questa posizione potrebbe spingere il club tedesco a valutare una cessione già in questa sessione di mercato per evitare il rischio di perderlo a zero nel corso della prossima estate.
Inoltre, secondo il giornalista di Sky Sport Germania, Patrick Berger, il giocatore non avrebbe solo dato totale gradimento alla destinazione blaugrana, ma raggiunto proprio un'intesa definita sui termini contrattuali, dando segnali forti di una trattativa appena nata ma già ben spedita. Sempre secondo l'esperto, a facilitare la trattativa con il Barcellona sarebbe il coinvolgimento diretto del super agente Jorge Mendes, procuratore di Adeyemi, i cui rapporti con il club blaugrana sono eccellenti, essendo anche il rappresentante di Lamine Yamal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA