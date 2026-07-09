Il Barcellona prova a tenere accesissimo il proprio mercato estivo con un altro colpo di primo piano: dopo il maxi investimento fatto per portare Antony Gordon in blaugrana dal Newcastle, ecco che ora spunta la stella tedesca Karim Adeyemi, diventata uno degli obiettivi prioritari del club iberico e per il quale il pressing si sta facendo sempre più asfissiante.

Adeyemi, il Barcellona rompe gli indugi: prima offerta al BVB

Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna un'importante indiscrezione di mercato, rivelatasi poi fondata: ilavrebbe presentato un'offerta ufficiale alper. La notizia è stata lanciata inizialmente dal giornalista Gerard Romero, presso 'Jijantes', ed è stata successivamente ripresa dai principali quotidiani spagnoli, come Mundo Deportivo e AS, che concordano nel riferire come il club catalano abbia già ottenuto il gradimento dell'attaccante tedesco. Secondo queste ricostruzioni, Adeyemi avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in Catalogna, mentre il lavoro della dirigenza blaugrana si starebbe concentrando sul raggiungimento dell'intesa economica con il Dortmund.

DORTMUND, GERMANIA - 01 OTTOBRE: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund guarda prima della partita di UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 tra Borussia Dortmund e Athletic Club al BVB Stadion Dortmund il 01 ottobre 2025 a Dortmund, Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

I dettagli della trattativa

Sempre secondo quanto riportato dalle fonti spagnole, ilconsiderail profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo grazie alla sua capacità di agire su entrambe le corsie, all'abilità nell'uno contro uno e alla sua straordinaria rapidità. Un elemento che si sposerebbe perfettamente con il calcio verticale richiesto da. A favorire la trattativa potrebbe essere anche la situazione contrattuale del giocatore. Adeyemi è legato alfino al 2027 e, secondo il Mundo Deportivo, non sarebbe intenzionato a rinnovare. Questa posizione potrebbe spingere il club tedesco a valutare una cessione già in questa sessione di mercato per evitare il rischio di perderlo a zero nel corso della prossima estate.

Inoltre, secondo il giornalista di Sky Sport Germania, Patrick Berger, il giocatore non avrebbe solo dato totale gradimento alla destinazione blaugrana, ma raggiunto proprio un'intesa definita sui termini contrattuali, dando segnali forti di una trattativa appena nata ma già ben spedita. Sempre secondo l'esperto, a facilitare la trattativa con il Barcellona sarebbe il coinvolgimento diretto del super agente Jorge Mendes, procuratore di Adeyemi, i cui rapporti con il club blaugrana sono eccellenti, essendo anche il rappresentante di Lamine Yamal.