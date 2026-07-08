L'Arsenal ha appena concluso una delle migliori stagioni della sua storia. Il lavoro di Mikel Arteta finalmente ha dato i suoi frutti e i Gunners hanno rischiato di portare a casa una doppietta storica. La Premier League è arrivata lo stesso, superando il leggendario Manchester City di Pep Guardiola. Invece, la finale di Champions League ha portato a una grande delusione, ma l'essere arrivati ai rigori contro una delle squadre più forti degli anni 2000 è sicuramente motivo di orgoglio. Tuttavia, la dirigenza dei Gunners e lo staff tecnico non vogliono accontentarsi dei risultati ottenuti la stagione passata. L'Arsenal ripartirà ai nastri di partenza come la squadra da battere e perciò, si sta iniziando a lavorare sul come migliorare una rosa già parecchio competitiva. Dopo aver cercato inutilmente Sandro Tonali, Arteta e la dirigenza sono alla caccia di un nuovo nome per il centrocampo.

Bruno Guimarães ha chiesto la cessione

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Il brasiliano Bruno Guimarães controlla la palla durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Bruno Guimarães ha appena concluso il Mondiale con il Brasile. L'esperienza della nazionale brasiliana non è andata come ci si aspettava, con la precoce eliminazione agli ottavi da parte della Norvegia. In quella partita, proprio il centrocampista del Newcastle ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare il match dalla parte della Seleção, attirando grosse critiche da parte dei tifosi. Eppure, Bruno fino agli ottavi aveva giocato una più che ottima competizione raggiungendo i 4 assist nella competizione.

🚨BREAKING:



Bruno Guimaraes has informed Newcastle United that he wants to join Arsenal.



Arsenal are ready to offer a deal worth €70M. Newcastle are still not entertaining bids.



📰 | @David_Ornstein (🌕) pic.twitter.com/qNkryhrBHn — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) July 8, 2026

Tuttavia, nelle ultime ore è rimbalzata una notizia forte sul futuro del centrocampista bianconero. Secondo quanto scritto da David Ornstein di The Athletic, Bruno Guimarães avrebbe chiesto ufficialmente la cessione al Newcastle per potersi trasferire all'Arsenal. I Gunners avrebbero già pronta un'offerta da 70 milioni di euro fra le mani, ma i Magpies per ora non hanno nessuna intenzione di ascoltare offerte per il suo capitano, a maggior ragione dopo aver già ceduto Sandro Tonali. Inoltre, al momento, non si registrano contatti fra i due club.