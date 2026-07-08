Il Monza ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 con un particolare video in cui compare un giovanissimo Haaland. "Se lo dice Haaland, non puoi non abbonarti", il curioso slogan della campagna.

Haaland invita i tifosi ad abbonarsi al Monza

Un video in cui un giovanissimo Erling Haaland compare all'opera ai fornelli, poi su un tappeto elastico e, infine, su una macchina giocattolo per bambini. Il tutto, mentre canta un incomprensibile motivetto in norvegese. No, non è un video che celebra la storia del, che ha da poco. Si tratta, invece, delche ha ironicamente tradotto le parole cantate con un invito ad abbonarsi. Una trovata geniale che è diventata subito virale sui social.

E il tutto termina con le parole: "Monza, il campione Erling Haaland invita i tifosi ad abbonarsi con un brano toccante". E ancora: "Se lo dice Haaland, non puoi non abbonarti". Con questo video, quindi, il club brianzolo ha dato il via alla fase degli abbonamenti per la stagione 2026/2027. Il Monza, neopromossa dalla Serie B, giocherà di nuovo nel massimo campionato agli ordini dell'ex tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric. La società è già impegnata sul mercato per rafforzare la rosa e sta pensando di portare in squadra il portiere Lorenzo Montipò che Juric conosce molto bene.

Se lo dice @ErlingHaaland non puoi non abbonarti 🤖🏟️⚪️🔴



Tutte le info per la campagna abbonamenti 26/27 👉 https://t.co/XVYD5W1nbv 🏟️ pic.twitter.com/H1eju48ujj — AC Monza (@ACMonza) July 8, 2026

La vendita degli abbonamenti inizia oggi. La prima fase è quella di pre-sale, riservata agli abbonati della scorsa stagione che intendono rinnovare e confermare il loro posto allo stadio. Segue una seconda fase di pre-sale, dedicata a chi è affiliato ad un club di tifosi ufficiale del Monza e che vuole confermare l'abbonamento ma cambiare posto o settore. Una terza fase è sempre riservata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare il settore in cui guardano le partite. Infine, dal 17 luglio, si apre la fase di vendita libera.