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Il mercato del Monza di Ivan Juric parte dalla porta: serve un portiere con esperienza di Serie A per la formazione neopromossa. Il nome caldo, in questi primi giorni di mercato, è quello di Montipò che in questa stagione ha difeso la porta del Verona retrocesso in Serie B.

Il Monza pensa a riportare Montipò in Serie A dopo la retrocessione del Verona

Secondo la Gazzetta dello Sport la priorità del mercato del Monza , neopromossa nel massimo campionato, è quella di trovare, per la rosa di Juric , un portiere che abbia già esperienza della Serie A. In attesa dell'inizio delle operazioni in vista del campionato (il ritiro è previsto per il 6 luglio) la società brianzola avrebbe già individuato l'estremo difensore adatto alle sue esigenze. Trattasi di, classe 1996, che ha già giocato in Serie A. Ha difeso le porte di, ex squadra proprio di Juric. Montipò conosce bene il massimo campionato ed è un portiere affidabile.

Dopo cinque stagioni con l'Hellas, e dopo la retrocessione, il portiere sembra ormai pronto a cambiare squadra, dato anche l'arrivo a Verona di Nicola Leali. Il contratto di Montipò, però, andrà in scadenza solo fra due anni: il termine è fissato al 30 giugno del 2028. La Gazzetta dello Sport riferisce che il club lombardo si è già dimostrato interessato e si sta muovendo con determinazione. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un incontro tra l'entourage del calciatore e il Monza.

Montipò ancora in Serie A? Previsto un incontro tra gli agenti del portiere e il Monza https://t.co/S3coWwkZrw Il mercato del Monza, affidato alla nuova guida tecnica di Ivan Juric, parte dalla porta. pic.twitter.com/5nYe2K8Vue — Eventi e News (@eventixnews) July 4, 2026

La società della Brianza, però, non lavora solo per trovare un estremo difensore, ma anche per il reparto difensivo. Piace molto, infatti, Caleb Okoli. Il centrale difensivo, classe 2001, è cresciuto in Italia, ma ha appena concluso una lunga esperienza nei campionati inglesi. Ha giocato con il Leicester ma ha lasciato le Foxes dopo la retrocessione dalla Championship alla terza serie inglese.