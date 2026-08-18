Tra i venti allenatori delle squadre che compongono la Liga Spagnola 2026/2027 figura anche José Mourinho, il quale siede sulla panchina del Real Madrid. Tredici anni dopo la prima volta, infatti, il tecnico portoghese è tornato ai Blancos dopo aver trascorso la scorsa stagione al Benfica con cui, però, non ha portato a casa nessun trofeo. Nel corso della giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del lusitano, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Real Madrid, Mourinho: "Per me questa è una missione"

Mou ha allenato il Real Madrid dalale ha vinto il campionato nel. Durante la sua prima esperienza sulla panchina della squadra spagnola, però, non ha mai vinto laessendo stato eliminato, per tre volte di fila, in semifinale. Dopo ben tredici anni, il portoghese ha scelto di tornare sulla panchina dei Blancos. Oggi c'è stata la conferenza stampa della sua presentazione e ha esordito dicendo: ". La prima volta che sono arrivato qui ero all'apice della mia carriera. Adesso, però, c'è anche il lato emotivo ed affettivo e penso che questa volta sia più speciale della prima. Sono uno di voi e lo sono sempre stato. Potete immaginare cosa significhi per me lavorare per questo club.".

La Coruña, Spagna - 12 agosto 2026: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita del Trofeo Teresa Herrera tra Deportivo La Coruña e Real Madrid al Riazor. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Successivamente, il portoghese ha continuato così: "Le parole, però, non basta perché per me questa è una missione. Non mi preoccupo per me stesso o se vincerò qualcosa. Io sono qui per aiutare e migliorare tutti, dai giocatori allo staff. L'obiettivo è creare una cultura del lavoro, della responsabilità dell'ambizione di qualcosa che conosco bene, vale a dire l'onore di lavorare per il Real Madrid. A me questo concetto piace molto". Alla conferenza stampa di presentazione di Mou c'erano Florentino Perez, presidente del club, e José Martinez Pirri, il quale ricopre il ruolo di presidente onorario.