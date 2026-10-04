Un acceso confronto ha interrotto la conferenza stampa del ct
L'Irlanda sogna il Mondiale: obiettivo qualificazione con i Red Hot Chili Peppers di sottofondo
Tra le squadra che si affronteranno nel corso della giornata odierna figurano anche l'Irlanda e l'Israele. Le due Nazionali, infatti, giocheranno contro in occasione del quarto turno della Nations League. L'incontro del Girone 3 della Lega B avrà inizio alle ore 20:45 e, per ragioni che vanno oltre il calcio, si disputerà presso lo Stadio Gradski situato nella città serba di Backa Topola. Esattamente una settimana fa, gli irlandesi hanno battuto 0-3 gli israeliani con le reti di Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan. Sia prima che durante la gara di domenica scorsa c'erano state delle tensioni che hanno avuto modo di continuare anche ieri.
Irlanda-Israele, tensione continua: interrotta conferenza di HallgrimssonPrima del match della scorsa domenica, il portiere dell'Irlanda Bazunu non ha voluto giocare contro la Nazionale Israeliana per i noti motivi extra calcistici. Inoltre, gli irlandesi hanno giocato la partita del 27 settembre con il lutto al braccio in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita nel conflitto di Gaza. A tutto ciò, si aggiungono anche le parole che il calciatore irlandese Jake O'Brien ha rivolto all'israeliano Solomon dato che gli ha detto che meritavano di perdere per quel che stanno facendo a Gaza. Quest'ultimo, dal canto suo, ha risposto dicendo di essere orgoglioso di far parte della Nazionale di calcio del proprio Paese.
A seguito di questa domanda, c'è stato l'intervento del responsabile della comunicazione dell'Irlanda. Quest'ultimo ha chiarito che la conferenza stampa sarebbe stata dedicata solo a domande riguardanti la partita. A quel punto, un altro giornalista israeliano ha accusato i giocatori della Nazionale Irlandese. Secondo lui, domenica scorsa i Boys in Green avrebbero rivolto insulti razzisti ai calciatori dell'Israele. La Federcalcio dell'Irlanda ha immediatamente respinto l'accusa. Infine, a seguito di uno scambio di battute tra le persone presenti, la conferenza stampa di Hallgrimsson è stata interrotta.
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