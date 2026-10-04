Tra le squadra che si affronteranno nel corso della giornata odierna figurano anche l'Irlanda e l'Israele. Le due Nazionali, infatti, giocheranno contro in occasione del quarto turno della Nations League. L'incontro del Girone 3 della Lega B avrà inizio alle ore 20:45 e, per ragioni che vanno oltre il calcio, si disputerà presso lo Stadio Gradski situato nella città serba di Backa Topola. Esattamente una settimana fa, gli irlandesi hanno battuto 0-3 gli israeliani con le reti di Troy Parrott, Adam Idah e Jack Moylan. Sia prima che durante la gara di domenica scorsa c'erano state delle tensioni che hanno avuto modo di continuare anche ieri.

Irlanda-Israele, tensione continua: interrotta conferenza di Hallgrimsson

In the form of his life & into the top 10 Ireland Men’s goalscorers of all-time 🤩🦜 pic.twitter.com/rLftQn5KNR — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) October 2, 2026

Prima del match della scorsa domenica, il portiere dell'Irlandanon ha voluto giocare contro la Nazionale Israeliana per i noti motivi extra calcistici. Inoltre, gli irlandesi hanno giocato la partita delcon ilal braccio in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita nel conflitto di Gaza. A tutto ciò, si aggiungono anche le parole che il calciatore irlandese Jake O'Brien ha rivolto all'israelianodato che gli ha detto che meritavano di perdere per quel che stanno facendo a Gaza. Quest'ultimo, dal canto suo, ha risposto dicendo di essere orgoglioso di far parte della Nazionale di calcio del proprio Paese.Le due Nazionali si affronteranno di nuovo nel corso della giornata odierna in Serbia e sembra che la tensione della scorsa settimana sono sia proprio calata. Infatti, il sito gianlucadimarzio.com ha riportato che ieri, durante ladell'islandese, commissario tecnico della Nazionale Irlandese, ha avuto luogo un episodio che ha portato all'della conferenza. Nel corso di quest'evento, un giornalista israeliano ha chiesto al ct un'opinione su una vicenda avvenuta su undagli Emirati Arabi Uniti all'Israele.

Dublino, Irlanda - 1° ottobre 2026: Heimir Hallgrimsson, allenatore dell'Irlanda, osserva durante il riscaldamento prima della partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Irlanda ed Austria all'Aviva Stadium. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

A seguito di questa domanda, c'è stato l'intervento del responsabile della comunicazione dell'Irlanda. Quest'ultimo ha chiarito che la conferenza stampa sarebbe stata dedicata solo a domande riguardanti la partita. A quel punto, un altro giornalista israeliano ha accusato i giocatori della Nazionale Irlandese. Secondo lui, domenica scorsa i Boys in Green avrebbero rivolto insulti razzisti ai calciatori dell'Israele. La Federcalcio dell'Irlanda ha immediatamente respinto l'accusa. Infine, a seguito di uno scambio di battute tra le persone presenti, la conferenza stampa di Hallgrimsson è stata interrotta.