Quarta giornata di Nations League. Nel Gruppo 3 di Lega B l'Irlanda sfida Israele: gli irlandesi vogliono dare continuità agli ultimi risultati per risalire la classifica, mentre Israele è chiamato a reagire dopo un avvio complicato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I precedenti più recenti nella fase a gironi raccontano una situazione favorevole all'Irlanda, capace di imporsi per 3-0 nel confronto diretto disputato nelle prime giornate. La formazione biancoverde ha mostrato segnali di crescita dopo la sconfitta all'esordio contro il Kosovo, ma dovrà evitare cali di concentrazione, soprattutto alla luce del vantaggio di due reti sprecato nell'ultimo pareggio contro l'Austria. Israele, invece, ha bisogno di ritrovare efficacia sotto porta e maggiore solidità per invertire la rotta e rimettere in discussione gli equilibri del girone. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Irlanda-Israele in TV e streaming

TSC Arena

di Bačka Topola ed

Lega B (Gruppo 3))

Qui Irlanda

Irlanda

Heimir Hallgrímsson

Qui Israele

Ran Ben Shimon

I precedenti

Irlanda-Israele, probabili formazioni

si gioca domenica 4 ottobre alle ore 20:45 allaè valida per il. La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.L'ha alternato risultati diversi nelle prime tre giornate della. La squadra guidata daha cominciato con unapercontro il, prima di riscattarsi con un convincente successo perproprio contro. Nell'ultima uscita è arrivato il pareggio percontro l'Austria, una partita che ha lasciato sensazioni contrastanti: gli irlandesi erano riusciti a portarsi avanti di due reti, senza però riuscire a difendere il vantaggio fino al fischio finale.La situazione diè più delicata. La Nazionale allenata danon è ancora riuscita a trovare continuità in questa edizione dellae, dopo tre giornate, ha raccolto un solo punto. Il percorso è iniziato con la sconfitta per 3-1 contro l'Austria, seguita dal netto 3-0 subito contro l'Irlanda e dal pareggio a reti bianche contro il. Un bilancio che evidenzia soprattutto le difficoltà in fase realizzativa: in oltredi gioco, gli israeliani hanno trovato. La trasferta contro l'Irlanda diventa quindi un'occasione importante per provare a cambiare passo e rilanciare le proprie possibilità di salvezza.Nella sfida d'andata, disputata sul neutro di(Nagyerdei Stadion) per le problematiche legate alla guerra in Medio Oriente,. Negli altriufficiali, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2006, sia all'andata (1-1), sia al ritorno (2-2) le due squadre si divisero la posta in palio.: Kelleher; O’Brien, Abankwah, Egan, O’Shea, Manning; Molumby, Knight; Azaz, Ogbene; Parrott.: Hallgrímsson.

Israele (4-2-3-1): D. Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; E. Peretz, D. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Turgeman. Allenatore: Ben Shimon.

Irlanda-Israele: data, orario e canali