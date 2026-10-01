Irlanda-Israele, quarta giornata di Nations League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming della sfida di League B (Gruppo 3).
Quarta giornata di Nations League. Nel Gruppo 3 di Lega B l'Irlanda sfida Israele: gli irlandesi vogliono dare continuità agli ultimi risultati per risalire la classifica, mentre Israele è chiamato a reagire dopo un avvio complicato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I precedenti più recenti nella fase a gironi raccontano una situazione favorevole all'Irlanda, capace di imporsi per 3-0 nel confronto diretto disputato nelle prime giornate. La formazione biancoverde ha mostrato segnali di crescita dopo la sconfitta all'esordio contro il Kosovo, ma dovrà evitare cali di concentrazione, soprattutto alla luce del vantaggio di due reti sprecato nell'ultimo pareggio contro l'Austria. Israele, invece, ha bisogno di ritrovare efficacia sotto porta e maggiore solidità per invertire la rotta e rimettere in discussione gli equilibri del girone. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Irlanda-Israele in TV e streamingIrlanda-Israele si gioca domenica 4 ottobre alle ore 20:45 alla TSC Arena di Bačka Topola ed è valida per il quarto della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma sarà possibile seguire la sfida sul canale 202 di Sky Sport, dedicato alla Diretta Gol, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.
Qui IrlandaL'Irlanda ha alternato risultati diversi nelle prime tre giornate della Nations League. La squadra guidata da Heimir Hallgrímsson ha cominciato con una sconfitta per 1-0 contro il Kosovo, prima di riscattarsi con un convincente successo per 3-0 proprio contro Israele. Nell'ultima uscita è arrivato il pareggio per 2-2 contro l'Austria, una partita che ha lasciato sensazioni contrastanti: gli irlandesi erano riusciti a portarsi avanti di due reti, senza però riuscire a difendere il vantaggio fino al fischio finale.
Qui IsraeleLa situazione di Israele è più delicata. La Nazionale allenata da Ran Ben Shimon non è ancora riuscita a trovare continuità in questa edizione della Nations League e, dopo tre giornate, ha raccolto un solo punto. Il percorso è iniziato con la sconfitta per 3-1 contro l'Austria, seguita dal netto 3-0 subito contro l'Irlanda e dal pareggio a reti bianche contro il Kosovo. Un bilancio che evidenzia soprattutto le difficoltà in fase realizzativa: in oltre 270 minuti di gioco, gli israeliani hanno trovato la via del gol una sola volta. La trasferta contro l'Irlanda diventa quindi un'occasione importante per provare a cambiare passo e rilanciare le proprie possibilità di salvezza.
I precedentiNella sfida d'andata, disputata sul neutro di Debrecen (Nagyerdei Stadion) per le problematiche legate alla guerra in Medio Oriente, l'Irlanda si è imposta con un netto 3-0. Negli altri due precedenti ufficiali, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2006, sia all'andata (1-1), sia al ritorno (2-2) le due squadre si divisero la posta in palio.
Irlanda-Israele, probabili formazioniIrlanda (5-2-3): Kelleher; O’Brien, Abankwah, Egan, O’Shea, Manning; Molumby, Knight; Azaz, Ogbene; Parrott. Allenatore: Hallgrímsson.
Israele (4-2-3-1): D. Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; E. Peretz, D. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Turgeman. Allenatore: Ben Shimon.
Irlanda-Israele: data, orario e canali
- Partita: Irlanda-Israele
- Competizione: Nations League
- Giornata: Quarta giornata, Lega B (Gruppo 3)
- Data: Domenica 4 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: TSC Arena di Bačka Topola
- Diretta TV: Diretta Gol Sky Sport (Canale 202)
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go
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