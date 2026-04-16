Vincenzo Bellino

| Redattore

Giornalista pubblicista dal 2022, laureato in Lettere Moderne e in Giornalismo e Cultura Editoriale e Multimediale. Passione e determinazione sono alla base della mia esperienza professionale: dalle interviste alle conferenze stampa, fino ai collegamenti, alle analisi da stadio, con l’obiettivo di offrire un’informazione chiara, puntuale e fedele ai fatti. Il calcio rappresenta la mia medicina quotidiana e il principale strumento narrativo, capace di unire emozione e analisi, ma senza escludere le altre discipline sportive, che completano e arricchiscono il racconto. Vivo e sogno ad occhi aperti, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, perché ogni obiettivo raggiunto non è mai un punto d’arrivo: il traguardo più importante è sempre il prossimo.