Vincenzo Bellino

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Girona per blindare la salvezza; Betis per il 5° posto, ma non vince da 7 turni
Giornalista pubblicista dal 2022, laureato in Lettere Moderne e in Giornalismo e Cultura Editoriale e Multimediale. Passione e determinazione sono alla base della mia esperienza professionale: dalle interviste alle conferenze stampa, fino ai collegamenti, alle analisi da stadio, con l’obiettivo di offrire un’informazione chiara, puntuale e fedele ai fatti. Il calcio rappresenta la mia medicina quotidiana e il principale strumento narrativo, capace di unire emozione e analisi, ma senza escludere le altre discipline sportive, che completano e arricchiscono il racconto. Vivo e sogno ad occhi aperti, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, perché ogni obiettivo raggiunto non è mai un punto d’arrivo: il traguardo più importante è sempre il prossimo.
Girona per blindare la salvezza; Betis per il 5° posto, ma non vince da 7 turni
San Lorenzo per entrare in zona play-off, Velez per tornare in testa alla classifica
Buon momento per la squadra di casa, ma gli ospiti vogliono tornare al 2° posto
Paulo Sousa in semifinale di Champions League asiatica
Scontro diretto, in palio il 2° posto
Sfida insidiosa per la capolista Palmeiras che però non vuole fermarsi.
Bragantino troppo altalenante; Remo, inizio da dimenticare: 1 sola vittoria in 8 partite
Santos in cerca di continuità, Fluminense reduce da due turni senza successi
Scontro a metà classifica: Coritiba per l'allungo, l'Atletico Mineiro punta al sorpasso
Audace ai play-off, l'Altamura deve fare 6 punti e sperare
Lione per tornare in Champions League, Psg per confermarsi Campione di Francia
La Triestina a caccia di un successo morale; Albinoleffe obbligato a vincere
Le Dolomiti puntano la salvezza aritmetica; Brescia, per il 2° posto sarà bagarre
Padroni di casa in corsa per evitare i play-out; ospiti per blindare i play-off
Niente calcoli, Sambenedettese obbligata a vincere
Scontro diretto: Vitoria per l'allungo, Corinthians per l'aggancio in classifica.
San Paolo per restare nelle zone nobili, Vasco per allontanarsi dalla zona rossa
Buon inizio per entrambe, ma Messi e compagni non vincono da due turni
Scontro salvezza allo Stade Raymond-Kopa.
II Preston non ha nulla da chiedere, ospiti a rischio retrocessione
Lipsia in corsa per il 3° posto, ultime chance europee per l'Eintracht
L'Union per blindare la salvezza, ospiti obbligati a vincere per evitare la retrocessione
L'Albinoleffe in piena corsa play-off: che opportunità con la Triestina, già retrocessa!
Dolomiti per evitare i play-out, Brescia sicuro dei play-off, ma in lotta per il 2° posto
Psg, per allungare sul Lens; Lione a caccia di punti Champions
Union per restare nelle zone che contano, Newell's per allontanarsi dai bassifondi
Il Barcellona rischia grosso, Bayern per l'onore
Efes chiude penultimo; Panathinaikos si gioca l'accesso ai play-off
Dubai, vincere potrebbe non bastare per i play-in; Valencia gioca per il primato
Play-off o play-in: ultima sfida decisiva per lo Zalgiris; Paris eliminata