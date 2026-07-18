La Serie B brasiliana mette di fronte Ponte Preta e Goiás in una sfida che presenta due situazioni di classifica completamente differenti. All’Estádio Moisés Lucarelli i padroni di casa cercano una reazione dopo un periodo estremamente negativo che li ha fatti scivolare nelle zone basse della graduatoria, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di consolidare la propria rincorsa verso la zona playoff. Per il Ponte Preta si tratta di una gara fondamentale per invertire la rotta, mentre il Goiás vuole sfruttare il momento complicato dell’avversario per conquistare punti importanti anche lontano dal proprio campo. Guarda ora Ponte Preta-Goias GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Ponte Preta

Il Ponte Preta arriva all’appuntamento in una fase molto delicata, caratterizzata da una lunga serie di risultati negativi. La squadra ha perso le ultime cinque partite disputate, mostrando grandi difficoltà sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva: nelle ultime gare ha segnato appena 0,2 gol di media e ne ha subiti 2,2 a partita. L’ultima sconfitta è arrivata contro il Criciúma, un 2-1 che ha confermato il momento difficile della formazione paulista.

Il rendimento stagionale racconta una situazione complicata, con appena due vittorie, due pareggi e tredici sconfitte, numeri che hanno portato il Ponte Preta al 19º posto in classifica.

Qui Goias

Il Goiás si presenta alla sfida con maggiore fiducia, anche se il suo percorso recente non è privo di alti e bassi. L’ultimo risultato è stato il pareggio per 2-2 contro il CRB, una partita che ha evidenziato sia le qualità offensive della squadra sia alcune difficoltà nella fase difensiva. Nelle ultime cinque gare il Goiás ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mantenendo comunque una posizione vicina alla zona playoff.

Con sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte complessive, gli ospiti occupano il nono posto in classifica e puntano ad avvicinarsi alle prime posizioni.

Ponte Preta-Goias, probabili formazioni

Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Bolado, Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon, Dudu; Matheus Régis, Jeh, Iago Dias.

Goiás (4-3-3): Tadeu; Diego, Edson Felipe, David Braz, Sander; Marcão Silva, Juninho, Lourenço; Welliton, Angelo Rodríguez, Thiago Galhardo.

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