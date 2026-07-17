Sono ore di profondo dolore per Silvio Baldini. L'attuale allenatore dell'Italia under-21, nonché tecnico ad interim della nazionale italiana dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, ha perso nelle ultime ore la figlia Valentina, scomparsa all'età di soli 30 anni.

La figura della figlia nella vita di Baldini

Silvio Baldini, sta provando a seguito della scomparsa della figlia. Da sempre definita punto di riferimento della sua vita, Valentina, affetta da una dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, si è spenta all'età di soli 30 anni rappresentando nel corso dell'esistenza del tecnico toscano una vera ispirazione, oltre che fonte d'amore e affetto. Non esistono parole per descrivere l'enorme dolore che l'attuale tecnico dell' Italia , sta provando a seguito della scomparsa della figlia. Da sempre definita punto di riferimento della sua vita,, affetta da una dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, si è spenta all'età di soli 30 anni rappresentando nel corso dell'esistenza del tecnico toscano una vera ispirazione, oltre che fonte d'amore e affetto.

CREMONA, ITALY - OCTOBER 14: Coach Silvio Baldini of Italy reacts during the UEFA Euro U21 Qualification match between Italy and Armenia at Stadio Giovanni Zini on October 14, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Non molto tempo fa, infatti, Silvio Baldini aveva dichiarato: "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere niente in cambio". Testimonianza di quanto la figlia fosse una figura centrale all'interno della vita del tecnico di Massa.

Il Perugia manda un messaggio d'affetto a Baldini

A soli 30 anni si è spenta Valentina, figlia di Silvio Baldini 💔



Affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, Valentina è stata una vera fonte di ispirazione per lui. Qualcosa che, probabilmente, lo ha reso l'uomo che intravediamo perfino davanti alle telecamere.… pic.twitter.com/VbTiuaBlVw — Radio Radio (@RadioRadioWeb) July 17, 2026

La notizia della scomparsa di Valentina ha profondamente colpito il mondo del calcio (e non solo). Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia, tra cui quello del, ex squadra allenata dall'attuale ct ad interim, il quale ha espresso il proprio cordoglio: "AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell'Italia. Ed ex allenatore dei Grifoni".

Il club umbro ha poi concluso la nota mandando un messaggio d'affetto alla famiglia Baldini: "In questo momento di dolore, tutto l'ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini".