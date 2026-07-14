La FIFA ha rivelato numerosi dettagli riguardo alla cerimonia di chiusura del Mondiale. L'evento si terrà al New York-New Jersey Stadium prima dell'inizio della finale che assegnerà il titolo. Attesi tanti ospiti e personaggi famosi: tra questi Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise.

La cerimonia di chiusura del Mondiale: musica e show al MetLife Stadium

🎤⚽ Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura di FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d'inizio del match finale. Laura Pausini e Robbie Williams, di nuovo insieme,… pic.twitter.com/OxaKpX3jYx — RTL 102.5 (@rtl1025) July 14, 2026

Laura Pausini, Tom Cruise, Jennifer Hudson

Gianni Infantino e la sua FIFA ci tengono a chiudere alla grande questo enorme, chiacchierato e discusso Mondiale. La finale del torneo è prevista per le: si gioca al MetLife Stadium. Lo stadio, prima del calcio d'inizio, ospiterà ancheche si preannuncia ricca di eventi, spettacolare, e con grande presenza di personaggi famosi. Ci tiene a precisarlo la stessa organizzazione, nel comunicato di presentazione: "La cerimonia di chiusura celebrerà la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo FIFA: un evento epocale a 48 squadre che ha infranto ogni record". Una vera e propria celebrazione della competizione.In questo grande evento, al quale i tifosi sono invitati a partecipare presentandosi quattro ore prima del calcio d'inizio, c'è spazio anche per una celebrità italiana. Si tratta nientemeno che della cantante Laura Pausini che ha confermato la sua presenza con un post su Instagram nel quale spiega che canterà con Robbie Williams. I due, infatti, canteranno, assieme a Nicole Scherzinger.

Nel corso dell'evento ci sarà anche una apparizione speciale di Tom Cruise ed è prevista la presenza dello streamer IShowSpeed. Immancabile, infine, l'inno degli Stati Uniti. A cantarlo sarà Jennifer Hudson. Altri dettagli saranno svelati nei prossimi giorni man mano che ci si avvicina alla partita. A tutto questo, inoltre, va anche aggiunto l'half-time show. Trattasi di un vero e proprio spettacolo, una esibizione che si terrà nell'intervallo del match. Si esibiranno, infatti, Madonna, Shakira, i BTS e Chris Martin dei Coldplay.