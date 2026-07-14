Non è ancora terminato il torneo intercontinentale che già si ritorna a parlare delle leghe nazionali dei club. Il campionato spagnolo è in fermento per via dei calciomercati roboanti di Real Madrid e Barcellona, che preannunciano una grande battaglia durante la prossima stagione. I Blancos hanno deciso di ripartire dallo "Special One" José Mourinho, già passato da Valdebebas tra il 2010 e il 2013. Florentino Perez non vuole più affrontare una stagione come quella passata, in cui ha dovuto esonerare due allenatori e ha raccolto dei pessimi risultati sia in Spagna che in Europa. Nell'ultimo biennio, Hansi Flick ha dominato la Liga per ben 2 volte, grazie ad un attacco stellare. Gli ultimi colpi delle squadre, da Denzel Dumfries e Bernardo Silva a Anthony Gordon e Karim Adeyemi, hanno infiammato la sfida in vista della stagione 2026-27.

Cambiano le date dell'esordio di Real Madrid e Barcellona

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona viene sollevato dai compagni di squadra dopo la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou, il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Con un Clasico infiammato già dalle parole di Lamine Yamal a proposito della sfida col connazionale Marc Cucurella, i due club dovranno fare i conti con la pesante eredità lasciata dal mondiale estivo. La Coppa del Mondo in corso, in cui stasera giocherà proprio la Spagna per assicurarsi un posto in finale, avrà degli effetti particolarmente sensibili sullo stato fisico e atletico dei giocatori partecipanti. Per non rischiare di gettare punti importanti al principio della stagione, la lega spagnola si è accordata con i club principali per modificare il calendario del campionato.

La Liga ha rinviato la prima giornata di Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona per via dei giocatori impegnati nelle fasi finali dei Mondiali.



L'Atletico esordirà mercoledì 19 mentre Valencia-Betis, Real Madrid-Real Sociedad e Barcellona-Bilbao si giocheranno in… pic.twitter.com/xNiFKiEbNh — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) July 14, 2026

Real Madrid, Barcellona e Atletico hanno ancora tanti giocatori impegnati negli ultimi atti del torneo intercontinentale. Per questo motivo, le partite di esordio dei top club della Liga sono state spostate. I Blancos esordiranno il 22 agosto contro l'Espanyol, recuperando il match contro la Real Sociedad il 26 agosto. I blaugrana invece sfideranno l'Elche il 23 agosto, giocando contro l'Athletic Club, esordio originario, il 27 agosto. Anche i colchoneros di Simeone inaugureranno la stagione in una data differente da quella iniziale: il primo avversario dell'Atletico sarà il Malaga, nella serata del 19 agosto.