Massimiliano Allegri si prende il Napoli. È iniziata ufficialmente la nuova avventura del tecnico livornese, presentato oggi al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, del ds Manna e della dirigenza azzurra. Una sfida ambiziosa, nel segno del ritorno in Champions League e della voglia di continuare a vincere. Allegri non si nasconde: servono equilibrio, lavoro e una rosa pronta a reggere una stagione lunghissima. "Dovremo arrivare a marzo dentro tutti gli obiettivi", il messaggio dell'allenatore. Il Napoli riparte con una certezza: la squadra è forte, ma servirà il contributo di tutti per inseguire nuovi traguardi. Il tecnico punta su un gruppo competitivo, capace di adattarsi ai diversi sistemi di gioco e di affrontare una stagione che si preannuncia ricca di impegni.

Allegri: "Napoli, dobbiamo arrivare a marzo dentro tutti gli obiettivi"

"Per me è un'avventura meravigliosa". Con queste parole Allegri ha inaugurato la sua nuova esperienza sulla panchina del Napoli. Il tecnico ha parlato dell'entusiasmo per una piazza passionale e della responsabilità di guidare una squadra reduce da stagioni importanti. L'obiettivo è chiaro: costruire le basi per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. "Negli ultimi due anni il Napoli ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa. Eredito una squadra abituata a lavorare", ha spiegato, rendendo omaggio anche al lavoro di Antonio Conte.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: L'ex allenatore dell'AC Milan Massimiliano Allegri guarda durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Poi il messaggio alla squadra. "Quando c'è una stagione così lunga, la rosa deve essere in grado di tenere un alto tasso tecnico. Ci sarà bisogno di tutti". Per Allegri, la gestione del gruppo sarà determinante. La qualità non manca e i diversi interpreti gli permetteranno di cambiare sistema di gioco in base alle esigenze della stagione.

Calciomercato e non solo: a tutto Max

Sul calciomercato, Allegri preferisce mantenere un profilo basso. "Al mercato pensa la società. Vedremo cosa eventualmente mancherà dopo aver visto tutta la squadra", ha spiegato. Il tecnico vuole prima conoscere il gruppo e valutare i giocatori a disposizione, pur ribadendo un concetto preciso: "La squadra è già forte".

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, reagisce durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Spazio anche ai singoli. Il ds Manna ha speso parole importanti per Antonio Vergara: "Ha dimostrato valori identitari importanti. Si è guadagnato tutto sul campo". Infine, uno sguardo al futuro del club. De Laurentiis ha confermato i passi avanti per il nuovo stadio, che dovrebbe avere 70 mila posti e 120 sky box. Il Napoli guarda avanti. E Allegri vuole aprire un nuovo ciclo vincente.