Questa sera Francia e Spagna si affrontano in una semifinale che profuma di finale anticipata, mettendo di fronte due delle nazionali che più hanno impressionato nel corso del torneo. Da una parte i Bleus, forti di una rosa ricca di talento ed esperienza, con un Mbappé capocannoniere del Mondiale a quota 8 gol che vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta in finale nell'ultima edizione in Qatar nel 2022, mentre dall'altra parte c'è una Roja giovane, talentuosa e con un Lamine Yamal pronto a brillare per conquistare la finale alla sua prima Coppa del Mondo.

Francia-Spagna: come arrivano alla sfida le due squadre

La Francia arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato ilnei quarti di finale, confermando ancora una volta la propria solidità e la superiorità tecnica dei propri giocatori. La squadra, guidata da, ha saputo unire, dimostrando di poter vincere anche nelle serate più complicate. Laresta uno dei principali punti di forza dei transalpini, che possono contare su campioni in ogni reparto e su uno degli attacchi più incredibili al mondo.

STOCCARDA, GERMANIA - 05 GIUGNO: Kylian Mbappé della Francia corre davanti a Lamine Yamal della Spagna durante la partita di semifinale della UEFA Nations League 2025 tra Spagna e Francia alla Stuttgart Arena il 05 giugno 2025 a Stoccarda, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La Spagna invece arriva alla semifinale dopo aver eliminato, con non pochi problemi, il Belgio di Rudi Garcia battendolo grazie all'ennesima rete allo scadere di Mikel Merino. Gli spagnoli hanno dimostrato una grande solidità difensiva per tutto il torneo, subendo il primo gol di tutta la competizione proprio nel quarto di finale, con il portiere Unai Simon che ha infatti recentemente battuto il precedente record di imbattibilità di Zenga.

L'attesa per questa incredibile sfida è stata alimentata anche dalle recenti dichiarazioni di Yamal, che ha affermato che, se c'è una nazionale di cui la Francia deve avere paura, è proprio la Spagna. Frase alla quale ha risposto il difensore francese Ibrahima Konaté, invitando tutti a lasciare parlare il campo.

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida di questa sera:

Francia (4-2-3-1): Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué; Kylian Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

Spagna: (4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsì, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente