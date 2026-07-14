Francia e Spagna si affronteranno questa sera a Dallas in una sfida che ci svelerà la prima finalista di questo Mondiale.
La Francia arriva a Dallas: bagno di folla e applausi per i Bleus
Questa sera Francia e Spagna si affrontano in una semifinale che profuma di finale anticipata, mettendo di fronte due delle nazionali che più hanno impressionato nel corso del torneo. Da una parte i Bleus, forti di una rosa ricca di talento ed esperienza, con un Mbappé capocannoniere del Mondiale a quota 8 gol che vuole prendersi la rivincita dopo la sconfitta in finale nell'ultima edizione in Qatar nel 2022, mentre dall'altra parte c'è una Roja giovane, talentuosa e con un Lamine Yamal pronto a brillare per conquistare la finale alla sua prima Coppa del Mondo.
Francia-Spagna: come arrivano alla sfida le due squadreLa Francia arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato il Marocco nei quarti di finale, confermando ancora una volta la propria solidità e la superiorità tecnica dei propri giocatori. La squadra, guidata da Didier Deschamps, ha saputo unire qualità individuali e compattezza di squadra, dimostrando di poter vincere anche nelle serate più complicate. La profondità della rosa resta uno dei principali punti di forza dei transalpini, che possono contare su campioni in ogni reparto e su uno degli attacchi più incredibili al mondo.
La Spagna invece arriva alla semifinale dopo aver eliminato, con non pochi problemi, il Belgio di Rudi Garcia battendolo grazie all'ennesima rete allo scadere di Mikel Merino. Gli spagnoli hanno dimostrato una grande solidità difensiva per tutto il torneo, subendo il primo gol di tutta la competizione proprio nel quarto di finale, con il portiere Unai Simon che ha infatti recentemente battuto il precedente record di imbattibilità di Zenga.
L'attesa per questa incredibile sfida è stata alimentata anche dalle recenti dichiarazioni di Yamal, che ha affermato che, se c'è una nazionale di cui la Francia deve avere paura, è proprio la Spagna. Frase alla quale ha risposto il difensore francese Ibrahima Konaté, invitando tutti a lasciare parlare il campo.
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Le probabili formazioniEcco le probabili formazioni della sfida di questa sera:
Francia (4-2-3-1): Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué; Kylian Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps
Spagna: (4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsì, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente
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