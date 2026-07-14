La vigilia della semifinale tra Francia e Spagna è stata segnata da polemiche extracalcistiche. Durante la classica conferenza stampa della vigilia, il centrocampista parigino Warren Zaïre-Emery ha dovuto rispondere a delle dichiarazioni di Mariano Rajoy, ex primo ministro spagnolo. La nazionale francese si è ritrovata nuovamente bersaglio di episodi di razzismo internazionale, dopo che in precedenza Kylian Mbappé era stato vittima di insulti da parte di un senatore paraguaiano.

Mondiale, le parole di Rajou sulla Francia

ha dichiarato: "La Francia ha una rosa di altissimo livello, detto questo, non ci sono giocatori francesi". Davanti ai giornalistiha affrontato la questione. Pur ammettendo inizialmente di non aver visto il commento, il giovane centrocampista si è preso un attimo per riflettere e ha poi dichiarato: "Credo che la Francia abbia giocatori di ogni tipo, di ogni razza, ed è questo che rende la nostra Francia ciò che è. Siamo molto felici di essere qui e avere un gruppo unito, ed è questo che conta".

MUNICH, GERMANIA - 05 MAGGIO: Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain parla ai media durante la conferenza stampa in vista della partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 05 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Le parole dei giocatori spagnoli

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