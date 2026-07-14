Continuano le polemiche extra campo intorno alla Francia: le frasi razziste dell'ex primo ministro spagnolo Rajoy e la risposta di Zaïre-Emery
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La vigilia della semifinale tra Francia e Spagna è stata segnata da polemiche extracalcistiche. Durante la classica conferenza stampa della vigilia, il centrocampista parigino Warren Zaïre-Emery ha dovuto rispondere a delle dichiarazioni di Mariano Rajoy, ex primo ministro spagnolo. La nazionale francese si è ritrovata nuovamente bersaglio di episodi di razzismo internazionale, dopo che in precedenza Kylian Mbappé era stato vittima di insulti da parte di un senatore paraguaiano.
Mondiale, le parole di Rajou sulla FranciaRajoy ha dichiarato: "La Francia ha una rosa di altissimo livello, detto questo, non ci sono giocatori francesi". Davanti ai giornalisti Zaïre-Emery ha affrontato la questione. Pur ammettendo inizialmente di non aver visto il commento, il giovane centrocampista si è preso un attimo per riflettere e ha poi dichiarato: "Credo che la Francia abbia giocatori di ogni tipo, di ogni razza, ed è questo che rende la nostra Francia ciò che è. Siamo molto felici di essere qui e avere un gruppo unito, ed è questo che conta".
Le parole dei giocatori spagnoliLa gravità delle parole dell'ex capo del governo spagnolo ha spinto perfino alcuni giocatori della nazionale spagnola a prendere le distanze e a difendere pubblicamente i colleghi francesi. Pau Cubarsi è intervenuto ai microfoni di RAC 1 per condannare fermamente le affermazioni. Il difensore ha espresso il suo pensiero in modo diretto e cristallino: "Se giocano nella nazionale francese, sono francesi, a prescindere dal colore della pelle".
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