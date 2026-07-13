L'Uruguay riparte da Diego Forlán. Dopo la grande delusione al Mondiale 2026, con la prematura uscita nella fase ai gironi (con Spagna, Arabia Saudita e Capo Verde) e l'addio di Marcelo Bielsa, la Celeste ha scelto uno dei suoi giocatori più iconici per ripartire dopo la cocente delusione estiva, nella speranza di provare a vedere l'alba di una nuova era scacciando via i fantasmi americani.

Uruguay, Forlan è il nuovo ct: le parole del presidente dell'AUF

Diego Forlán sarà il prossimo commissario tecnico ad interim dell'Uruguay. Sempre secondo ciò che riporta la testata sudamericana sopracitata, l'ex attaccante di Atletico Madrid e Inter (tra le altre) ricoprirà l'incarico da ct della nazionale maggiore almeno fino a marzo, periodo all'interno del quale l'Uruguay sarà impegnata in amichevoli e le prime partite di qualificazione per i Come ha confermato anche dal presidente della federazione calcistica uruguaiana (AUF),sarà il prossimo commissario tecnico ad interim dell'. Sempre secondo ciò che riporta la testata sudamericana sopracitata, l'ex attaccante di(tra le altre) ricoprirà l'incarico da ct della nazionale maggiore almeno fino a marzo, periodo all'interno del quale l'sarà impegnata in amichevoli e le prime partite di qualificazione per i Mondiali 2030 . Inoltre, sarà anche alla guida della nazionale uruguaiana Under-20 (attesa al campionato SudAmericano di categoria nel 2027).

CURITIBA, BRASILE - 03 MARZO: Il capo allenatore Diego Forlán di Peñarol gesti durante una partita tra Athletico PR e Peñarol, come parte della Copa CONMEBOL Libertadores 2020 all'Arena da Baixada il 3 marzo 2020 a Curitiba, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il presidente della Federcalcio uruguaiana, Ignacio Alonso, ha raccontato la scelta e il rapporto con Diego Forlán ai microfoni di Tele Doce: "Forlán è stato scelto dal comitato esecutivo. Parliamo con lui da parecchio tempo. Non è una novità. Nel 2022, ci siamo già incontrati con Jorge Casales (membro del comitato esecutivo dell'AUF, ndr). Abbiamo parlato a lungo con lui di calcio, di cosa avrebbe fatto e di quali fossero i suoi progetti per il futuro. Abbiamo molte discussioni calcistiche con lui perché sta sviluppando un progetto molto interessante".

🇺🇾 💣 FORLÁN REEMPLAZA A BIELSA Y ES EL NUEVO TÉCNICO DE URUGUAY



🔄 Tras la dura eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial, el histórico uruguayo asumirá al frente de la selección mayor hasta marzo



➡️ Además, también estará a cargo de la Sub 20, que disputará… pic.twitter.com/OqzoYebbIA — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

Infine, proprio sull'incarico in Under-20, il presidente dell'AUF ha concluso dicendo: "Questo è il momento giusto per inserire Diego Forlán nella squadra Under-20, forte della sua esperienza in Primera División come allenatore: sarà una grande opportunità per Diego".