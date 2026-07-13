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"Football is life". Una frase diventata iconica tra i fan di Ted Lasso e che oggi assume un significato ancora più speciale per Cristo Fernández, l'attore messicano che nella celebre serie televisiva interpreta il simpatico e solare attaccante Dani Rojas. A 35 anni, infatti, Fernández è riuscito a realizzare un sogno che sembrava ormai lontano: scendere in campo da calciatore professionista negli Stati Uniti.

L'attore era stato ingaggiato qualche mese fa dall'El Paso Locomotive FC, squadra impegnata nella USL Championship, la seconda divisione del calcio statunitense. L'esordio è arrivato entrando in campo al 79' della sfida contro il New Mexico United, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Il suo ingresso, però, non ha portato fortuna alla squadra texana, che nel finale ha subito due reti perdendo la partita per 2-0.

Dal punto di vista sportivo non è stato quindi un debutto da ricordare per il risultato, ma per Fernández rappresenta comunque una delle soddisfazioni più importanti della sua vita. L'attore ha infatti sempre raccontato il suo forte legame con il calcio e la volontà di non abbandonare mai il sogno di giocare a livello professionistico. Una storia che sembra quasi scritta da una sceneggiatura: colui che nella finzione televisiva interpreta un calciatore capace di trasmettere entusiasmo e passione, è riuscito davvero a vivere quella stessa emozione sul campo.

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Ted Lasso: il calcio attraverso emozioni e salute mentale

Ted Lasso è molto più di una semplice serie sul calcio. Arrivata nel 2020, la produzione ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo grazie a un approccio originale: utilizzare lo sport come punto di partenza per raccontare soprattutto le persone, le loro difficoltà e il loro percorso di crescita.

La storia segue Ted Lasso, un allenatore di football americano chiamato in Inghilterra per guidare l', una squadra di calcio che milita nella massima serie inglese. Il suo arrivo sembra inizialmente un enorme errore: Ted non conosce profondamente il calcio europeo e viene accolto con scetticismo da giocatori, tifosi e addetti ai lavori. La sua arma principale, però, è un modo completamente diverso di intendere la leadership: empatia, ascolto e capacità di creare un gruppo unito.

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Proprio questo è uno degli aspetti che ha reso

Ted Lasso

una serie apprezzata anche da chi non segue abitualmente il calcio. Dietro partite, allenamenti e rivalità sportive si nascondono infatti temi molto più profondi, come

.

Uno degli elementi più importanti della serie riguarda la salute mentale. Attraverso il personaggio di Ted vengono affrontati temi delicati come ansia, attacchi di panico e il peso delle aspettative degli altri. Il protagonista appare inizialmente come una persona sempre positiva e pronta a incoraggiare chiunque, ma nel corso della storia emerge il lato più vulnerabile di un uomo che nasconde le proprie sofferenze dietro un sorriso.

La serie mostra quindi come anche le persone apparentemente più forti possano attraversare momenti difficili e come chiedere aiuto non rappresenti una debolezza, ma un atto di consapevolezza. Un messaggio particolarmente significativo in un mondo dello sport dove spesso si tende a esaltare soltanto la vittoria, la resistenza e la capacità di non mostrare emozioni.

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All'interno di questo universo si inserisce perfettamente anche il personaggio di

, interpretato proprio da Cristo Fernández. L'attaccante messicano rappresenta la gioia pura del calcio, quella capacità dello sport di unire le persone e regalare felicità indipendentemente dal risultato. Il suo entusiasmo contagioso e il celebre motto "Football is life" sono diventati alcuni dei simboli più riconoscibili della serie.

Cristo Fernandez, attore di Ted Lasso. (Photo by Kate Green/Getty Images for Universal Pictures)

Per questo motivo il debutto reale di Fernández tra i professionisti assume un valore ancora più particolare. La sua storia sembra uscita proprio da una puntata di Ted Lasso: un uomo che, dopo aver inseguito per anni il proprio obiettivo, riesce finalmente a vivere il momento tanto desiderato. A 35 anni il risultato della partita passa quasi in secondo piano: il vero traguardo era essere lì, su quel campo, con una maglia addosso e un sogno finalmente diventato realtà.