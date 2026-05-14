A volte la realtà riesce davvero a imitare la fiction e questa storia ne è la prova perfetta. Cristo Fernández, attore diventato celebre in tutto il mondo per aver interpretato il simpaticissimo Dani Rojas nella serie TV Ted Lasso, è diventato ufficialmente un calciatore professionista.

Il 35enne messicano ha infatti firmato con l’El Paso Locomotive FC, club che milita nella USL Championship, il secondo livello del calcio statunitense dietro la MLS. Una notizia curiosa e sorprendente, che ha immediatamente fatto il giro dei social e conquistato i fan della serie.

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Dani Rojas esiste davvero: “Football is life”

Chi ha visto Ted Lasso ricorda perfettamente il personaggio interpretato da Fernández, ovvero l'attaccante messicano Dani Rojas sempre sorridente e autore della celebre frase:

Un tormentone diventato iconico tra gli appassionati della serie.

“Football is life!”

A quanto pare, per Cristo Fernández, il calcio non è mai stato soltanto recitazione. Prima della carriera da attore, infatti, il messicano aveva davvero inseguito il sogno di diventare calciatore professionista. Da giovane aveva giocato nelle giovanili del Club Deportivo Estudiantes Tecos, a Guadalajara, fino a quando un grave infortunio al ginocchio non aveva interrotto il suo percorso. Quel sogno, apparentemente svanito, oggi si è incredibilmente riacceso.

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La firma con l’El Paso Locomotive

Negli ultimi mesi Fernández era già stato avvistato in campo durante alcuni allenamenti con i

, squadra che partecipa alla MLS Next Pro. Ma ora è arrivato il grande passo: il contratto professionistico con l’El Paso Locomotive.

Il club texano occupa attualmente il quarto posto nella Western Conference della USL Championship e ha deciso di puntare anche sul carisma e sull’entusiasmo dell’attore messicano.

Una storia romantica e fuori dagli schemi, che dimostra come certe passioni non scompaiano mai davvero.

Cristo Fernandez, attore di Ted Lasso. (Photo by Kate Green/Getty Images for Universal Pictures)

Ted Lasso: la serie che ha conquistato il mondo

Per chi non la conoscesse, Ted Lasso

è una delle serie TV sportive più amate degli ultimi anni. Prodotta da

, racconta la storia di

, allenatore di football americano interpretato da

, che viene ingaggiato a sorpresa per guidare una squadra di calcio inglese, l’

, pur non avendo alcuna esperienza nel calcio europeo.

La serie mescola sport, comicità e temi profondi come crescita personale, amicizia e salute mentale, riuscendo a conquistare pubblico e critica in tutto il mondo.

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I protagonisti della serie

Oltre a Jason Sudeikis nei panni del protagonista Ted, il cast include

nel ruolo della proprietaria Rebecca Welton,

come Roy Kent, ex centrocampista burbero ma amatissimo,

nei panni dell’estroso Jamie Tartt e

naturalmente

come Dani Rojas.

Il suo personaggio è diventato uno dei più apprezzati grazie all’energia contagiosa e alla continua positività. Tutti questi attori hanno saputo unire il fascino della Premier League , l'analisi di alcuni delicati aspetti psicologici dell'animo umano e la leggerezza tipica delle commedie ben riuscite.

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Uno degli aspetti più apprezzati di

da parte di un pubblico abbastanza eterogeneo è proprio la capacità di affrontare temi molto seri senza perdere leggerezza e umanità.

Ed è proprio questo mix di simpatia e analisi di tematiche molto serie che ha reso, amato sia da chi segue il calcio ma anche e soprattutto da chi è estraneo a questo ambito.

Nel corso delle stagioni, la serie (utilizzando lo sport come pretesto di trama) parla apertamente di salute mentale, ansia, depressione, pressione psicologica e difficoltà nelle relazioni personali, mostrando personaggi pieni di fragilità e problemi reali. Un approccio raro nelle produzioni sportive, spesso concentrate solo sul lato competitivo, e che ha contribuito a rendere Ted Lasso qualcosa di molto più profondo di una semplice comedy calcistica.

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Dal set al campo: una storia incredibile

La cosa più affascinante di tutta questa vicenda è proprio il confine sottilissimo tra realtà e fiction. In Ted Lasso, Dani Rojas vive il calcio come una gioia assoluta e ai giorni nostri, qualche anno dopo il successo della serie, Cristo Fernández si ritrova davvero a vivere da professionista quel mondo che aveva soltanto interpretato davanti alle telecamere.

E forse, in fondo, quella frase tanto amata dai fan non era solo una battuta di copione, perché è vero che

“Football is life”, ma al contempo il messaggio che la serie tv comunica con grande passione è che

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