L'Arsenal di Mikel Arteta può finalmente tirare un sospiro di sollievo. I gunners infatti hanno vinto una partita molto pericolosa contro il West Ham. In palio c'erano tre punti fondamentali per la conquista della Premier League, ma anche per la lotta salvezza degli hammers. Il match sporco e ruvido è stato deciso solo da un rete tardiva (83') di Leandro Trossard, coltellino svizzero dell'Arsenal. Nonostante lo svantaggio, il West Ham era rientrato prepotentemente in partita ed era riuscito a segnare il pareggio al 98' grazie all'eterno Callum Wilson. Tuttavia, il VAR e la direzione arbitrale hanno deciso di togliere la rete alla squadra quartultima. La motivazione? Un braccio di Pablo Felipe attorno al collo di David Raya e una trattenuta di Todibo sempre ai danni del portiere spagnolo. Con le sue 3 parate (0.79 gol prevenuti), David Raya ha permesso ai gunners di salvare i 3 punti e avvicinare Arteta al titolo inglese.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Pablo del West Ham United commette fallo su David Raya dell'Arsenal prima che Callum Wilson (non in foto) segni un gol che viene poi annullato dopo la revisione del VAR durante la partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal al London Stadium il 10 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

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David Raya vince il Golden Glove 2025-26

Entiendo a los que defienden a Unai Simón, y a los que defienden a Joan García.



Pero, para mí, el titular en el Mundial con España debería ser David Raya. pic.twitter.com/7jkjmCUBc2 — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 10, 2026

L'estremo difensore dell'Arsenal ha disputato la sua ennesima grande stagione. La capolista di Premier League conta molto sulle prodezze del suo portiere, che ogni match la ripaga con prestazioni di altissima qualità. Le sue parate, unite allo splendido lavoro difensivo dei gunners, gli sono valse il terzo Golden Glove di fila. Il numero 1 dell'Arsenal ha registrato così 18 clean sheet in 36 presenze, rendendo ufficialmente vana la rincorsa di Gigio Donnarumma, fermo a 14 e con 3 partite da giocare.

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Il nazionale spagnolo entra così in un circolo esclusivo del campionato inglese. Grazie a questo terzo riconoscimento individuale consecutivo, David Raya ha raggiunto tre leggende assolute della Premier League. A quota 3 premi consecutivi, il numero 1 dell'Arsenal ha eguagliato Pepe Reina (2006-8), Joe Hart (2011-13) ed Ederson (2020-22). Più in alto di lui ci sono solo l'ex Chelsea Petr Cech e ancora una volta Joe Hart, detentori del record assoluto di 4 titoli di fila.

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