Nelle ultime ore è stata rivelata la classifica della Premier League senza l’intervento del VAR. L’Arsenal di Mikel Arteta ha beneficiato di una decisione controversa proprio nell’ultima partita contro il West Ham. L’arbitro Chris Kavanagh ha annullato un pareggio negli ultimi secondi grazie al monitor. Attualmente i Gunners sono in pole per il titolo. Ecco come verrebbe stravolta tutta la classifica del campionato inglese.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester City e Brentford all'Etihad Stadium il 9 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

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Il cambiamento nella corsa al titolo, Arsenal 74 City 73

Gli esperti di dati di AceOdds hanno rivelato come sarebbe la classifica senza gli interventi del VAR. La differenza più grande sarebbe nella corsa al titolo con Arsenal e City che sarebbero divise solamente da un punto, con il City che ha una partita in meno. Attualmente le due squadre hanno una differenza di 5 punti e il City, qualora dovesse vincere, andrebbe a -2 con due partite ancora da giocare.

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Tre posti retrocessione invariati ma Premier League stravolta

La quarta piazza, però, passerebbe al

pronti per la Champions League.

Senza il VAR la squadra di Iraola avrebbe 60 punti invece dei 55 attuali e occuperebbe l'ultimo spot per la Champions

.

A farne le spese sarebbero Aston Villa e Liverpool che scenderebbero al sesto e al settimo posto. Anche

e

guadagnano due posizioni in questa speciale classifica, arrivando ottava e nona. Il

retrocede al decimo posto con due punti in meno.

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Passando alle parti più basse della classifica il

perde 5 punti pesanti. Il

sale invece al dodicesimo posto, mentre il

si piazza tredicesimo con una partita ancora da recuperare. Il

respirerebbe al quindicesimo posto, salvo e con

rispetto alla realtà. A sostituirli nella zona a rischio retrocessione finiscono

e

.

,

e

sarebbero le ultime tre comunque, con o senza tecnologia.

al terzo posto con i suoi 65 punti invariati., che attualmente si trova al 7 posto a 7 punti in meno. Gli uomini allenati da Fabian Hurzeler sarebberoAnche ilavrebbe guadagnato posizioni.EvertonFulhamChelsea invece

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