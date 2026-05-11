Manchester City, Brighton e Bournemouth sono i più grandi sfavoriti dal VAR in questa stagione, l'Arsenal invece ne beneficia mantenendo un largo vantaggio
L'Ipswich torna in Premier League: Ed Sheeran festeggia con la squadra
Nelle ultime ore è stata rivelata la classifica della Premier League senza l’intervento del VAR. L’Arsenal di Mikel Arteta ha beneficiato di una decisione controversa proprio nell’ultima partita contro il West Ham. L’arbitro Chris Kavanagh ha annullato un pareggio negli ultimi secondi grazie al monitor. Attualmente i Gunners sono in pole per il titolo. Ecco come verrebbe stravolta tutta la classifica del campionato inglese.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
Il cambiamento nella corsa al titolo, Arsenal 74 City 73Gli esperti di dati di AceOdds hanno rivelato come sarebbe la classifica senza gli interventi del VAR. La differenza più grande sarebbe nella corsa al titolo con Arsenal e City che sarebbero divise solamente da un punto, con il City che ha una partita in meno. Attualmente le due squadre hanno una differenza di 5 punti e il City, qualora dovesse vincere, andrebbe a -2 con due partite ancora da giocare.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.
Tre posti retrocessione invariati ma Premier League stravoltaIl Manchester United rimarrebbe stabile al terzo posto con i suoi 65 punti invariati. La quarta piazza, però, passerebbe al Brighton, che attualmente si trova al 7 posto a 7 punti in meno. Gli uomini allenati da Fabian Hurzeler sarebbero pronti per la Champions League. Anche il Bournemouth avrebbe guadagnato posizioni. Senza il VAR la squadra di Iraola avrebbe 60 punti invece dei 55 attuali e occuperebbe l'ultimo spot per la Champions. A farne le spese sarebbero Aston Villa e Liverpool che scenderebbero al sesto e al settimo posto. Anche Everton e Fulham guadagnano due posizioni in questa speciale classifica, arrivando ottava e nona. Il Chelsea invece retrocede al decimo posto con due punti in meno.
Caricamento post Instagram...
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA