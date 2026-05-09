Tra identità, crescita e ambizione, il tecnico spagnolo continua a puntare sui giovani del vivaio per costruire una squadra vincente e duratura
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
L'Arsenal sta vivendo una delle stagioni più entusiasmanti degli ultimi vent'anni. La squadra di Mikel Arteta è al comando della Premier League con 76 punti dopo 35 giornate, con 5 lunghezze di vantaggio sul Manchester City, che ha una gara in meno. La corsa al titolo è ancora apertissima e imprevedibile, ma i Gunners hanno nelle mani la chance di alzare un titolo che manca dal 2004.
Come se non bastasse, il club londinese ha conquistato anche la finale di UEFA Champions League, dove il 30 maggio sfiderà il Paris Saint-Germain alla Puskás Aréna di Budapest.
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Arteta, tra coraggio e gestioneIn piena corsa su due fronti, Arteta sta gestendo il momento più delicato della stagione affidandosi anche ai giovani del vivaio dei Gunners, oltre alle certezze come Gyökeres o Saka.
In un calcio dove la pressione del risultato spesso limita le scelte più audaci, il tecnico spagnolo è riuscito a costruire una squadra valorizzando il settore giovanile, rendendolo una risorsa importante nel corso della stagione.
Non si tratta di episodi isolati. Già in passato Arteta ha lanciato nel grande calcio profili come Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe e proprio Bukayo Saka, dimostrando così grande coraggio e fiducia verso i ragazzi cresciuti nel club.
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Myles Lewis-Skelly, energia e personalità
Nato in Inghilterra, con origini caraibiche da parte dei nonni, Myles Lewis-Skelly è un altro prospetto lanciato da Arteta.
Classe 2006, ha trovato il suo debutto con la maglia dell'Arsenal nella scorsa stagione, collezionando già una lunga Serie di presenze in Premier League e non solo. Si tratta di un giocatore moderno, capace di unire qualità tecnica, intensità nei duelli e versatilità tattica. Nasce come centrocampista riuscendo ad interpretare diversi ruoli tra cui quello del mediano e della mezz'ala ma in passato ha ricoperto anche la posizione del terzino sulla fascia sinistra.
Nelle sue prime apparizioni ha sicuramente messo in scena la sua sicurezza nel palleggio e la sua aggressività nel recupero della sfera, capacità che diventano sintomo di una grande personalità nonostante la giovane età.
Max Dowman, un talento che bussa alla portaDiverso è il discorso per il giovanissimo Max Dowman. Nato il 31 dicembre 2009, Dowman è uno dei talenti più promettenti dell'academy dei Gunners.
Si tratta di trequartista dotato di tecnica raffinata e grande fantasia tra le linee, oltre ad un'importante visione di gioco, che lo rendono un profilo da tenere d'occhio.
Il sedicenne ha esordito all'inizio di questa stagione in Premier League, diventando il secondo debuttante più giovane della storia del massimo campionato inglese, solo dopo Ethan Nwaneri, altro nome lanciato da Arteta. Come se non bastasse, a novembre ha esordito anche in UEFA Champions League, diventando così il giocatore più giovane a debuttare nella competizione a soli 15 anni e 308 giorni.
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