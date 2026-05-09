L'Arsenal sta vivendo una delle stagioni più entusiasmanti degli ultimi vent'anni. La squadra di Mikel Arteta è al comando della Premier League con 76 punti dopo 35 giornate, con 5 lunghezze di vantaggio sul Manchester City, che ha una gara in meno. La corsa al titolo è ancora apertissima e imprevedibile, ma i Gunners hanno nelle mani la chance di alzare un titolo che manca dal 2004.

Come se non bastasse, il club londinese ha conquistato anche la finale di UEFA Champions League, dove il 30 maggio sfiderà il Paris Saint-Germain alla Puskás Aréna di Budapest.

LONDRA, INGHILTERRA - 05 MAGGIO: Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, festeggia l'avanzamento alla finale della UEFA Champions League 2025/26 con Kai Havertz, Noni Madueke e Declan Rice dell'Arsenal dopo la vittoria della squadra nella partita della semifinale di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Arteta, tra coraggio e gestione

In piena corsa su due fronti,sta gestendo il momento più delicato della stagione affidandosi anche ai giovani del vivaio dei Gunners, oltre alle certezze come

In un calcio dove la pressione del risultato spesso limita le scelte più audaci, il tecnico spagnolo è riuscito a costruire una squadra valorizzando il settore giovanile, rendendolo una risorsa importante nel corso della stagione.

LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Mikel Arteta manager / capo allenatore dell'Arsenal celebra la vittoria dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium il 2 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Non si tratta di episodi isolati. Già in passato Arteta ha lanciato nel grande calcio profili come Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe e proprio Bukayo Saka, dimostrando così grande coraggio e fiducia verso i ragazzi cresciuti nel club.

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Myles Lewis-Skelly, energia e personalità

LONDRA, INGHILTERRA - 02 FEBBRAIO: Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal festeggia dopo aver segnato un gol per renderlo 3-1 durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Manchester City FC all'Emirates Stadium il 2 febbraio 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Nato in Inghilterra, con origini caraibiche da parte dei nonni, Myles Lewis-Skelly è un altro prospetto lanciato da Arteta.

Classe 2006, ha trovato il suo debutto con la maglia dell'Arsenal nella scorsa stagione, collezionando già una lunga Serie di presenze in Premier League e non solo. Si tratta di un giocatore moderno, capace di unire qualità tecnica, intensità nei duelli e versatilità tattica. Nasce come centrocampista riuscendo ad interpretare diversi ruoli tra cui quello del mediano e della mezz'ala ma in passato ha ricoperto anche la posizione del terzino sulla fascia sinistra.

Nelle sue prime apparizioni ha sicuramente messo in scena la sua sicurezza nel palleggio e la sua aggressività nel recupero della sfera, capacità che diventano sintomo di una grande personalità nonostante la giovane età.

Max Dowman, un talento che bussa alla porta

Diverso è il discorso per il giovanissimo. Nato il, Dowman è uno dei talenti più promettenti dell'academy dei Gunners.

Si tratta di trequartista dotato di tecnica raffinata e grande fantasia tra le linee, oltre ad un'importante visione di gioco, che lo rendono un profilo da tenere d'occhio.

Il sedicenne ha esordito all'inizio di questa stagione in Premier League, diventando il secondo debuttante più giovane della storia del massimo campionato inglese, solo dopo Ethan Nwaneri, altro nome lanciato da Arteta. Come se non bastasse, a novembre ha esordito anche in UEFA Champions League, diventando così il giocatore più giovane a debuttare nella competizione a soli 15 anni e 308 giorni.

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Rispetto a, l'inserimento graduale di Dowman tra le prime linee è indubbiamente frutto di una scelta precisa: proteggerne la crescita senza accelerare i tempi, permettendogli contemporaneamente di respirare l'atmosfera delle notti da grande calcio.

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