L'Arsenal è in finale di Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 maturato in Spagna al Wanda Metropolitano, la squadra di Arteta supera nella semifinale di ritorno all'Emirates Stadium l'Atlético Madrid. Basta il gol di Bukayo Saka per spedire l'Arsenal sul treno che viaggia diretto verso Budapest. Dopo vent'anni i tifosi dei Gunners tornano a sognare. Mikel Arteta qualche settimana fa sembrava essere diventato il problema di una squadra che in campionato aveva dilapidato un vantaggio importante, ma il manager spagnolo ha ripreso il libro delle formule magiche e con il mantello dell'invisibilità di Harry Potter è ricomparso a sorpresa in vetta al campionato e, soprattutto, in finale di Champions League.

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Arteta porta l'Arsenal in finale con il mantello dell'invisibilità di Harry Potter

L'Arsenal di Mikel Arteta si conferma in testa alla classifica di Premier League (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Nel dopo partita si presenta dinnanzi ai microfoni un Mikel Arteta che finalmente sorride, il manager basco commenta così le scelte di formazione e la conquista della finalissima di Champions: "Alla fine, è stato il mio istinto. Ho avuto un'ottima impressione dopo quello che ho visto qualche giorno fa contro il Fulham. È stato doloroso perché è sempre difficile lasciare fuori giocatori importanti, visto che tutti vorrebbero essere titolari in queste partite, ma avete visto tutti i finalizzatori, il modo in cui sono entrati in campo e come hanno aiutato la squadra. Siamo tutti molto uniti nella voglia e nelle ambizioni che abbiamo per il club. A volte siamo stati fortunati, le cose devono andare per il verso giusto, ma abbiamo messo tantissimo lavoro, passione e fiducia in quello che facciamo. Oggi siamo stati ricompensati con una giornata incredibile a Budapest".

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Il mago di San Sebastián

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Il mago diadesso dovrà concentrarsi sul prossimo impegno di Premier League, la partita di domenica pomeriggio al London Stadium contro il West Ham sarà decisiva per la corsa al titolo, il passo falso del Manchester City in casa dell'Everton ha aperto a uno scenario favorevole all'Arsenal. Alla fine di questa stagione lunghissima mancano solo quattro partite, tre di campionato e la finale di Budapest. Sarà senza dubbio il mese più importante nella carriera di Arteta.