Tra i calciatori più importanti dell'Arsenal nelle ultime stagioni figura anche Declan Rice. Dal suo arrivo ai Gunners, infatti, il centrocampista ha ottenuto un posto nella formazione titolare e non l'ha più lasciato. Ieri sera l'Arsenal ha vinto 1-0 il ritorno della semifinale di Champions League contro l'Atlético Madrid ed il numero 41 è stato uno dei protagonisti della gara vincendo anche il premio di man of the match. Dopo la partita, il calciatore della Nazionale Inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni senza nascondere l'emozione per un momento così importante.

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Londra, Inghilterra - 5 maggio 2026: Declan Rice dell'Arsenal festeggia il raggiungimento della finale di Champions League dopo la vittoria della sua squadra nel ritorno della semifinale di Champions League tra Arsenal ed Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal, Rice: "Emozione indescrivibile. A Budapest voglio tanti tifosi"

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Vent'anni dopo la prima volta, l'Arsenal attualmente allenato daha staccato il pass per la finale di Champions League. Grazie al gol dialla fine del primo tempo, i londinesi si sono assicurati un posto per l'atto conclusivo della massima competizione europea dove affronterà o il Bayern Monaco o il Psg . La BBC ha riportato le dichiarazioni di Delcan Rice al termine della gara. Le sue: "Onestamente è qualcosa di indescrivibile. Sentivamo che questa notte sarebbe arrivata. Da quando sono qui, è la miglior notte che abbia mai vissuto all'Emirates, più di quella dello scorso anno contro il Real Madrid. Arrivati allo stadio, il pullman si è fermato e non sapevamo perché. Abbiamo guardato dal finestrino e c'erano tifosi ovunque. Una cosa da pelle d'oca".

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In seguito, Rice ha voluto spendere qualche parola per i tifosi: "Li ringrazio perché avevamo bisogno di questo supporto. So che molti di loro hanno vissuto alti e bassi, ma penso che questo sia il più alto in assoluto. Sono felice che abbiamo raggiunto quest'obiettivo per il club, noi giocatori, l'allenatore perché tutto lo meritiamo". Infine, in centrocampista ha concluso con una richiesta per i tifosi in vista della finale: "Non vediamo l'ora di giocarla e sarò pronto. A Budapest voglio ogni singolo tifoso dei Gunners. Venite in 200mila perché abbiamo bisogno di supporto ed energia".

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