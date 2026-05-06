Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in maniera particolare, quello che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Psg. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno della semifinale di Champions League. Il match comincerà alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Allianz Arena. In palio c'è un posto per la finale di fine mese che si giocherà a Budapest, dove parigini o bavaresi affronteranno l'Arsenal, che ieri sera ha eliminato l'Atlético Madrid. Le due che stasera scenderanno in campo, tra l'altro, sei anni fa si sono affrontate in una finale particolare data la situazione che si era venuta a creare nel mondo.

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Bayern Monaco-Psg, la finale di Champions League nella stagione 2019/2020

Son già passati sei anni da un evento che ha completamente fermato il mondo in maniera drastica. Nel mese di marzo del 2020, infatti, è stata annunciata la pandemia da Covid-19 ed in tutti i Paesi è stata imposta la quarantena. A causa di ciò, la maggior parte dei lavori si sono fermati. Tra questi, anche il mondo del calcio, che ha trovato la sua ripresa nell'estate di quell'anno rispettando, però, delle adeguate misure vista l'emergenza sanitaria. Quell'anno il format delle competizioni europee ha subito un cambiamento: non più andata e ritorno, ma sfida a gara secca e tutte in una sola città. La Champions League è volata a Lisbona, mentre l'Europa League a Colonia.

Lisbona, Portogallo - 23 agosto 2020: Kingsley Coman del Bayern Monaco segna il primo gol per la sua squadra durante la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco all'Estadio da Luz. (Foto di Lluis Gene/Pool via Getty Images)

Il Psg, allora allenato dal tedesco Thomas Tuchel, aveva un attacco incredibile formato da Di Maria, Mbappé e Neymar. La squadra francese aveva raggiunto la finale di Champions dopo aver eliminato, dagli ottavi in poi, Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia. Il Bayern Monaco, dal canto suo, aveva come allenatore Hansi Flick ed un Robert Lewandowski nel suo prime assoluto. Dopo aver eliminato il Chelsea agli ottavi, i tedeschi hanno surclassato il Barcellona ai quarti con una vittoria per 2-8 e poi hanno raggiunto la finale battendo l'Olympique Lione. In uno Stadio da Luz senza spettatori, va in scena l'atto conclusivo della Champions tra Bayern e Psg. Alla fine hanno avuto la meglio i tedeschi che, grazie al colpo di testa dell'ex Kingsley Coman, hanno ottenuto il titolo di Campioni d'Europa per la sesta volta nella sua storia. Per di più, quell'anno il Bayern ha fatto anche il Triplete avendo vinto anche campionato e coppa nazionale.

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La sfida che mette in palio un biglietto per Budapest

La scorsa settimana, le due squadre che scenderanno in campo questa sera hanno offerto uno spettacolo incredibile. Al Parco dei Principi, infatti, la gara d'andata è terminata con un rocambolescoper il Paris Saint-Germain. Sicuramente ihanno fatto piacere a colore che amano un calcio ultra offensivo ed anche gli appassionati di statistiche. Nonostante ciò ed i giocatori di cui possono vantarsi, sia il Bayern che il Paris Saint-Germain hanno messo in evidenza diversea livello difensivo.

Parigi, Francia - 28 aprile 2026: Jamal Musiala del Bayern Monaco sfidato da João Neves del Paris Saint-Germain durante l'andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parc des Princes. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Sei anni fa le due squadre si sono sfidate per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Adesso, invece, giocheranno per andare all'atto conclusivo della massima competizione europea. Il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che nelle ultime settimane ha vinto la Bundesliga, punta alla finale con l'obiettivo Triplete. In questo mese, infatti, giocherà anche la finale di DFB-Pokal. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, dal canto suo, ha vinto la Champions lo scorso anno battendo 5-0 l'Inter proprio all'Allianz Arena. Ovviamente, l'obiettivo dei parigini è difendere il titolo per fare un back-to-back.

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