Una notte da leggenda, ma ancora tutta da completare. Il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha regalato uno spettacolo memorabile in Champions League, lasciando però aperto ogni scenario in vista del ritorno. Nonostante la vittoria, Luis Enrique predica cautela e alza il livello dell’attenzione. "Abbiamo un gol di vantaggio, ma nel calcio non significa nulla", ha dichiarato l’allenatore del PSG, consapevole della forza degli avversari e dei rischi corsi nel finale. I parigini, avanti 5-2, si sono infatti fatti rimontare fino al 5-4, riaccendendo le speranze dei tedeschi. Una sfida ancora apertissima, che promette scintille anche nel match decisivo in Baviera.

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🇪🇸🧠 Luis Enrique : "Vous connaissez Rafa Nadal non ? Il a dit qu'à un moment, la concurrence de Federer et Djokovic a été une motivation pour lui. C'est pareil avec le Bayern, qui nous motive à trouver notre meilleur niveau." pic.twitter.com/1RfiXMwUmT — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2026

"Ammiriamo il Bayern, ma vogliamo superarci": la carica di Luis Enrique

In conferenza stampa,ha voluto mantenere i piedi per terra, nonostante il successo dell’andata. "Affrontiamo probabilmente la squadra più forte che abbiamo incontrato e dovremo essere all’altezza", ha spiegato, sottolineando la necessità di una prestazione impeccabile contro ilIl tecnico ha poi utilizzato un paragone significativo, citando Rafael: "Diceva che le sfide con Federer e Djokovic erano una motivazione. È così anche per noi: ammiriamo il Bayern, ma vogliamo superarci". Parole che raccontano perfettamente lo spirito con cui il Paris Saint-Germain si prepara alla gara di ritorno, tra rispetto e ambizione.

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Nonostante il vantaggio, il tecnico sa bene che cali di concentrazione come quelli visti nel finale dell’andata potrebbero essere fatali in Germania. A sostenere la squadra ci saranno circa 4.000 tifosi, un fattore che Luis Enrique ha voluto sottolineare: "Vogliamo renderli orgogliosi". Il PSG, forte del risultato ma consapevole dei propri limiti, dovrà ora dimostrare maturità e solidità mentale per conquistare una finale che resta alla portata, ma tutt’altro che scontata.

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