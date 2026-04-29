PSG-Bayern è stata una partita non per i deboli di cuore. Lo spettacolo offerto al Parco dei Principi tra parigini e bavaresi è stato davvero di altissimo livello e, se c'è chi ha vissuto l'entusiasmo di una grande semifinale comodamente dal proprio divano, c'è chi invece il rollercoaster di emozioni lo ha vissuto proprio sul campo della capitale francese. Lo stesso Luis Henrique, infatti, ha esaltato il livello d'intensità e di gioco non solo della sua squadra, ma della partita nel suo complesso.

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Le parole di Luis Henrique sulla partita

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Al termine del 5-4 tra Psg ha elogiato la sfida ai microfoni didichiarando: "Credo che entrambe le squadre abbiano dimostrato che tipo di squadra siamo. È stata una partita eccezionale e da allenatore, non ho mai vissuto una partita con questa intensità, con questa voglia di vincere, e penso che tutti i tifosi, a prescindere dalla squadra per cui tifano, siano stati felici di assistere a questo spettacolo. Entrambe le squadre e tutti i calciatori meritano i complimenti".

PARIGI, FRANCIA - 26 NOVEMBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur al Parco dei Principi il 26 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Come dar torto al tecnico dei Parisiens. Una semifinale d'andata con ben 9 gol non solo è uno spettacolo per tutti gli appassionati di calcio, ma entra di diritto nei libri di storia di questo sport. Non a caso, PSG-Bayern è soltanto la seconda semifinale con 9 gol nella storia della Champions League, l'unico precedente risale al 3-6 dell'8 maggio 1960 tra Rangers ed Eintracht Francoforte. Un binomio tra spettacolo e storia che apre le porte ad un'altrettanto meravigliosa partita di ritorno in Germania.

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L'allenatore sulla vittoria contro il Bayern

Quando hai un vantaggio di tre gol

(il PSG aveva toccato il vantaggio di 5-2, ndr)

, pensi che sia un risultato molto positivo. L'avversario si è preso molti rischi. È stata una partita molto difficile, e lo sarà anche per il ritorno. Certo, ci sono aspetti da migliorare, ma per ora dobbiamo goderci il risultato".

Successivamente,si è soffermato sul risultato parlando della vittoria: "

Infine, l'allenatore della squadra campione d'Europa in carica ha concluso dicendo: "È solo la terza partita che (il Bayern) perde in questa stagione, siamo molto contenti. Abbiamo meritato di vincere; questa partita è stata incredibile. Penso che entrambe le squadre abbiano dimostrato il loro carattere e il loro stile di gioco".

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