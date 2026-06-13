Nazionale inglese derubata di tutto il materiale occorrente per gli allenamenti
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Inizia col piede sbagliato il Mondiale dell'Inghilterra. E il motivo è singolare. Non si tratta di infortuni o di una sconfitta all'esordio ma di un autentico furto ai danni del materiale da lavoro.
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Il furtoMentre la Nazionale inglese stava riposando a West Palm Beach, in Florida, tutto l'occorrente per gli allenamenti, in viaggio all'interno di furgoni, è stato rubato. Come riporta A Bola, la rapina è avvenuta quando alcuni veicoli che trasportavano attrezzature al centro di allenamento Swope Soccer Village, centro in Missouri in cui alloggeranno Kane e compagni, sono stati forzati.
Il furto ha non solo destato sospetto e paura ma ha anche fatto precipitare nel caos l'organizzazione, certosina, voluta dal tecnico Thomas Tuchel. Infatti, l'Inghilterra sarebbe dovuta giungere sabato pomeriggio a Kansas City per il primo allenamento nella nuova base ma, la scomparsa di kit d'allenamento, palloni, scarpini e attrezzatura varia dello staff, potrebbe far slittare l'arrivo. Le autorità di polizia sono prontamente intervenute sul posto e hanno già effettuato due arresti, ma non si esclude che altre persone possano essere coinvolte.
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Il Mondiale dell'InghilterraInserita nel Gruppo L insieme alla Croazia, al Ghana e al Panama, la Nazionale dei tre leoni parte come favorita del girone. L'esordio è in programma mercoledì 17 giugno nel derby tutto europeo contro la Croazia di Modric. Tuttavia, l'entusiasmo non è alle stelle come nelle precedenti manifestazioni continentali e mondiali. Le scelte divisive e, per certi versi, arroganti di Tuchel hanno spaccato l'opinione pubblica tra chi volesse che Foden, Palmer e Alexander-Arnold venissero convocati, seppur non nel loro momento migliore di forma, e chi, invece, ha sposato la causa e le motivazioni dell'allenatore tedesco ex Chelsea.
E anche i bookmakers, oltre ai sondaggi e alle opinioni di gente del settore, non vedono l'Inghilterra come una delle principali favorite per la conquista del Mondiale, che manca dal 1966. Proprio questa diffidenza o sottovalutazione può essere l'arma vincente per i tre leoni, storicamente non capaci di gestire le pressioni di partire i tornei da favorita indiscussa.
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