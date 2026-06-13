Inizia col piede sbagliato il Mondiale dell'Inghilterra. E il motivo è singolare. Non si tratta di infortuni o di una sconfitta all'esordio ma di un autentico furto ai danni del materiale da lavoro.

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Il furto

Mentre la Nazionale inglese stava riposando a, in, tutto l'occorrente per gli allenamenti, in viaggio all'interno di furgoni, è stato rubato. Come riporta A Bola, la rapina è avvenuta quando alcuni veicoli che trasportavano attrezzature al centro di allenamento, centro inin cui alloggeranno Kane e compagni, sono stati forzati.

Londra, Inghilterra – 22 maggio: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, parla ai media durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra per la FIFA World Cup 2026 presso Wembley Stadium il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling per Getty Images).

Il furto ha non solo destato sospetto e paura ma ha anche fatto precipitare nel caos l'organizzazione, certosina, voluta dal tecnico Thomas Tuchel. Infatti, l'Inghilterra sarebbe dovuta giungere sabato pomeriggio a Kansas City per il primo allenamento nella nuova base ma, la scomparsa di kit d'allenamento, palloni, scarpini e attrezzatura varia dello staff, potrebbe far slittare l'arrivo. Le autorità di polizia sono prontamente intervenute sul posto e hanno già effettuato due arresti, ma non si esclude che altre persone possano essere coinvolte.

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Il Mondiale dell'Inghilterra

Inserita nel Gruppo L insieme alla, ale al, la Nazionale dei tre leoni parte come favorita del girone. L'esordio è in programma mercoledì 17 giugno nel derby tutto europeo contro ladi. Tuttavia, l'entusiasmo non è alle stelle come nelle precedenti manifestazioni continentali e mondiali. Le scelte divisive e, per certi versi, arroganti dihanno spaccato l'opinione pubblica tra chi volesse chevenissero convocati, seppur non nel loro momento migliore di forma, e chi, invece, ha sposato la causa e le motivazioni dell'allenatore tedesco ex

RIGA, LATVIA - 14 OTTOBRE: Morgan Rogers, Harry Kane e Anthony Gordon dell'Inghilterra festeggiano il quarto gol della loro squadra, un'autorete segnata da Maksims Tonisevs della Lettonia (non in foto) durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Lettonia e Inghilterra allo Stadio Daugava il 14 ottobre 2025 a Riga, in Lettonia. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

E anche i bookmakers, oltre ai sondaggi e alle opinioni di gente del settore, non vedono l'Inghilterra come una delle principali favorite per la conquista del Mondiale, che manca dal 1966. Proprio questa diffidenza o sottovalutazione può essere l'arma vincente per i tre leoni, storicamente non capaci di gestire le pressioni di partire i tornei da favorita indiscussa.

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