Un'altra stagione straordinaria, un altro traguardo individuale aggiunto in bacheca. Harry Kane, dopo aver festeggiato la vittoria del campionato e la conquista della Coppa di Germania nella finale contro lo Stoccarda, chiude la sua annata vincendo anche la Scarpa d'Oro 2025-26.

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Numeri impressionanti in Bundesliga

Ilè un'autentica macchina da gol: 139 reti tra partite di campionato e coppa in questa stagione. Numeri da fantascienza, ma parte del merito è anche del suo "uragano", a segno anche nell'ultima finale dicontro locon una tripletta decisiva. Il bomber inglese, insieme ad, è stato probabilmente uno dei più grandi volti dell'annata dei bavaresi e, anche se chiuderà la stagione senza la massima gloria europea, potrà consolarsi con la vittoria del titolo di, lae anche la2025-26.

BERLINO, GERMANIA - 23 MAGGIO: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia il primo gol della sua squadra durante la finale di Coppa di Germania 2026 tra Bayern Monaco e Stoccarda all'Olympiastadion di Berlino, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Harry Kane ha terminato la sua stagione in Bundesliga siglando 36 gol in 31 partite, numeri che gli hanno permesso di totalizzare un complessivo di 72 punti (moltiplicazione del numero delle reti per il coefficiente di difficoltà del campionato) e conquistare la Scarpa d'Oro di quest'anno. Cifre davvero impressionati, che dimostrano ancora una volta la grande freddezza e continuità dell'attaccante inglese in questa stagione. Inoltre, se si allarga il campo a tutte le competizioni, Kane arriva addirittura a toccare quota 61 gol e 7 assist in 51 presenze totali con la maglia del Bayern.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗚𝗼𝗹𝗱𝗲𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗲 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 🌟 pic.twitter.com/Wa9dY6ME9t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 24, 2026

Kane supera Mbappe e Haaland

Il bomber inglese ha conquistato la sua seconda Scarpa d'Oro in carriera (la prima nella stagione 2023-24, quando firmò la bellezza di 36 reti) superandoed. Due attaccanti di assoluto livello che hanno trascinato, nel bene e nel male delle rispettive squadre, a suon di gol Real Madrid . Il francese è arrivato secondo in classifica totalizzando 54 punti grazie ai suoi 27 gol in, appena dopo, figura il nome dell'attaccante dei Citizens autore di 25 reti e 5o punti complessivi.

Tuttavia, la sfida tra Kane, Haaland e Mbappe non è ancora finita. Con l'arrivo dei Mondiali, i tre bomber saranno certamente i protagonisti delle loro nazionali nel cammino al torneo americano e, nonostante i favori del pronostico pendano dal lato di Kane e Mbappe per un fattore di squadra, è importante non sottovalutare una macchina da gol come Haaland, in una Norvegia che già alle qualificazioni ha dimostrato di essere una squadra offensivamente molto produttiva. In attesa dell'11 giugno, però, Kane si gode la sua Scarpa d'Oro, nella speranza di trascinare l'Inghilterra e, magari, conquistare anche la Scarpa d'Oro dei Mondiali.

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