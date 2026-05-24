Il matrimonio tra il Real Madrid e Alvaro Arbeloa si è concluso dopo la partita contro l'Athletic Bilbao, come prevedibile. Al suo posto - molto probabilmente - ci sarà il grande ritorno di Josè Mourinho. Il tecnico uscente non ha tenuto la conferenza stampa dopo la sua ultima partita, ma ha ricevuto e inviato messaggi pieni d'affetto a tutti i suoi campioni - tra cui Mbappè e Vinicius Jr. - attraverso Instagram.

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Arbeloa su Vinicius e Mbappè: "Un'onore allenare dei campioni come voi"

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, abbraccia Kylian Mbappé del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L'esperienza di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real Madrid è finita. Il tecnico, che aveva iniziato la stagione allenando il Real Madrid Castilla, è subentrato in corsa al posto di Xabi Alonso, con l'obiettivo di terminare la stagione. Stagione che si è conclusa, purtroppo per i blancos, senza grandi successi. Anzi, il finale è stato macchiato dall'aver visto il Barcelona conquistare il titolo proprio durante il Clasico.

Il Real Madrid ha chiuso la stagione con una vittoria, battendo per 4-2 l'Athletic Bilbao. Nel tabellino compare anche Kylian Mbappè che con questo gol si è guadagnato il titolo di Pichichi - capocannoniere - della Liga Spagnola. Il tecnico ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione nel post-partita.

Nonostante le varie voci di uno spogliatoio rotto, i casi venuti fuori - Rudiger contro Carreras, Valverde contro Tchouameni - e le parole di Kylian Mbappè - "per Arbeloa sono il quarto attaccante" - il tecnico ha ricevuto parole d'amore su Instagram da alcune delle stelle del suo Real Madrid. Parole che il tecnico ha voluto omaggiare e ricambiare, una per una.

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I primi a ringraziare l'ex calciatore delle merengues sono stati Rudiger,. Il tecnico , ovviamente, ha ringraziato tutti e tre. Poi sono arrivate i messaggi dei due calciatori più chiacchierati di tutta la stagione. Prima Vinicius, che ha ringraziato l'allenatore per averci sempre messo la faccia, ma soprattutto per la sua lealtà e la sua amicizia. Il tecnico ha risposto con un semplice "", che dice più di mille parole.

E poi Kylian Mbappè, che ha augurato tutto il meglio al tecnico per il futuro. A lui lo spagnolo ha risposto: "Un'onore aver allenato un calciatore dal talento senza eguali. I tempi difficili non durano per sempre, ma le persone si".

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