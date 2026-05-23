Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Valencia ed il Barcellona. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Liga Spagnola 2025/2026. L'incontro comincerà alle ore 21:00 in contemporanea con altre partite del campionato e si disputerà presso il Mestalla. In attesa che il match abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra questi due club che militano nella massima divisione spagnola.

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Valencia-Barcellona, i precedenti

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Le sfide in campionato tra i due club

In questo momento, il Valencia che ha come tecnicosi trova al nono posto della classifica del campionato avendo totalizzatopunti. I padroni di casa stanno lottano per ottenere il posto ine la scorsa settimana hanno vintoin casa della. Il Barcellona allenato dal tedesco, dal canto suo, grazie alla vittoria pernel Clasico contro ildisputato il 10 maggio ha vinto per lanella sua storia il titolo di Campione di Spagna. Nel turno precedente della Liga, la squadra catalana ha vintoal Camp Nou contro ilQuesta sera, le due squadre della massima divisione spagnola giocheranno contro per la 232volta nella loro storia. La primissima sfida tra i due club risale alla stagioneper la precisione ildi 101 anni fa. Quel giorno, i due club si sono affrontati in un match della fase a gironi dellaed il Barça ha battuto gli avversari col risultato diA livello di statistiche, la squadra proveniente dalla Catalogna ha vinto benincontri, praticamente la metà meno uno di tutte le sfide generali. I match terminati con un pareggio sono statimentre il Valencia ha battuto i Blaugranavolte. L'ultima di questa risale alcon autogol die rete di, della gara di ritorno del campionato disputato sei anni fa.Nella storia della massima competizione spagnola hanno avuto luogopartite tra le due squadre che stasera scenderanno in campo. Ovviamente, il Barcellona ha dalla sua parte le statistiche convittorie,pareggi esconfitte. Tra l'altro, dalla stagionei catalani stanno mantenendo una striscia d'imbattibilità contro il club della Comunità Valenciana. Nella stagione che sta per terminare, la gara d'andata tra Blaugrana e Blanquinegros è stata giocata ilin occasione del quarto turno di campionato. Presso l'Estadi Johan Cruijff, il Barça ha vintocon tre doppiette realizzate da

Barcelona, Spagna - 14 settembre 2025: Raphinha del Barcelona esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra coi compagni Marcus Rashford, Gerard Martin e Fermin Lopez durante la partita de LaLiga EA Sports tra Barcelona e Valencia all'Estadi Johan Cruijff. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Anche quando le partite di campionato vengono disputate in casa del Valencia, la squadra catalana ha le statistiche a favore anche se non di molto. Infatti, il Barcellona ha ottenuto 37 vittorie contro Els Che. Il Valencia, invece, tra le muta amiche ha battuto la squadra della Catalogna in trenta occasioni mentre i pareggi sono stati ventitré. Nonostante la potenza dell'avversario, quando giocano in casa i Blanquinegros hanno spesso dimostrato di saper mettere in difficoltà i catalani.

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