I padroni di casa, che stanno lottando per un posto in zona Europa, in occasione dell'ultima giornata di campionato ospiteranno i Campioni di Spagna
Il Barcellona si stringe attorno a Fermin Lopez: il giocatore riceve un'accoglienza calorosa al centro sportivo
Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte il Valencia ed il Barcellona. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Liga Spagnola 2025/2026. L'incontro comincerà alle ore 21:00 in contemporanea con altre partite del campionato e si disputerà presso il Mestalla. In attesa che il match abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra questi due club che militano nella massima divisione spagnola.
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Valencia-Barcellona, i precedentiIn questo momento, il Valencia che ha come tecnico Carlos Corberan si trova al nono posto della classifica del campionato avendo totalizzato 46 punti. I padroni di casa stanno lottano per ottenere il posto in Conference League e la scorsa settimana hanno vinto 3-4 in casa della Real Sociedad. Il Barcellona allenato dal tedesco Hansi Flick, dal canto suo, grazie alla vittoria per 2-0 nel Clasico contro il Real Madrid disputato il 10 maggio ha vinto per la ventinovesima volta nella sua storia il titolo di Campione di Spagna. Nel turno precedente della Liga, la squadra catalana ha vinto 3-1 al Camp Nou contro il Betis Siviglia.
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Le sfide in campionato tra i due clubNella storia della massima competizione spagnola hanno avuto luogo 181 partite tra le due squadre che stasera scenderanno in campo. Ovviamente, il Barcellona ha dalla sua parte le statistiche con 92 vittorie, 46 pareggi e 43 sconfitte. Tra l'altro, dalla stagione 2020/2021 i catalani stanno mantenendo una striscia d'imbattibilità contro il club della Comunità Valenciana. Nella stagione che sta per terminare, la gara d'andata tra Blaugrana e Blanquinegros è stata giocata il 14 settembre in occasione del quarto turno di campionato. Presso l'Estadi Johan Cruijff, il Barça ha vinto 6-0 con tre doppiette realizzate da Fermin Lopez, Raphinha e Robert Lewandowski.
Anche quando le partite di campionato vengono disputate in casa del Valencia, la squadra catalana ha le statistiche a favore anche se non di molto. Infatti, il Barcellona ha ottenuto 37 vittorie contro Els Che. Il Valencia, invece, tra le muta amiche ha battuto la squadra della Catalogna in trenta occasioni mentre i pareggi sono stati ventitré. Nonostante la potenza dell'avversario, quando giocano in casa i Blanquinegros hanno spesso dimostrato di saper mettere in difficoltà i catalani.
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