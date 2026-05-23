Sabato 23 maggio alle ore 21:00 il Mestalla farà da cornice all’ultima giornata de LaLiga, con una sfida dal grande fascino tra Valencia e Barcellona. I catalani arrivano all’appuntamento già certi della vittoria del campionato, mentre il Valencia ha finalmente allontanato i fantasmi della retrocessione dopo una stagione lunga e complicata. Nonostante la classifica non abbia più verdetti diretti da assegnare per queste due squadre, il match promette comunque spettacolo, intensità e grande atmosfera.

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Il momento delle due squadre

Il Valencia arriva all’ultima giornata con un morale decisamente diverso rispetto a qualche settimana fa. La squadra valenciana è riuscita a cambiare marcia nel momento più delicato della stagione, ottenendo risultati pesanti contro avversarie dirette e costruendo così una salvezza che fino a poco tempo prima sembrava tutt’altro che scontata. La lotta per non retrocedere è stata serratissima per tutto il campionato e soltanto nelle ultime giornate il Valencia è riuscito a mettere distanza tra sé e la zona rossa. Adesso l’obiettivo è chiudere l’annata con una prestazione di livello contro la squadra campione, lanciando magari un messaggio positivo in vista della prossima stagione.

Il Barcellona, invece, ha già completato la propria missione conquistando il titolo nazionale. La formazione di Flick ha dominato lunghi tratti del campionato grazie alla qualità della rosa e alla continuità dei risultati, riuscendo a gestire la pressione nei momenti decisivi della stagione. Dopo la festa per la vittoria de LaLiga, però, inevitabilmente l’intensità competitiva si è leggermente abbassata. Tenendo anche conto che presto gran parte dei calciatori si preparerà per partire, direzione Mondiale.

Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona

Il Valencia di Corberan approccia alla sfida con un solido 4-4-2, provando a limitare l'avanzata offensiva del Barcellona, che invece scende in campo con il solito 4-2-3-1. Per la squadra di Flick il riferimento offensivo sarà Lewandowski, alla sua ultima partita con la maglia catalana. Dietro di lui ci saranno Rashford, Olmo e Raphinha.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Tarrega, Nunez, Vasquez; Lopez, Ugrinic, Guido, Rioja, Guerra, Duro. Allenatore: Corberan. FC Barcelona (4-2-3-1): J.Garcia; Kounde, Martin, Eric, Cancelo; Gavi, Bernal; Rashford, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

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