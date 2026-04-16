Lorenzo Maria Napolitano

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Giornalista pubblicista dal 2023, laureando in giurisprudenza e appassionato in particolare calcio e basket. Attraverso lo sport racconto storie che nascono dall'osservazione della realtà e dall'ascolto delle persone: non solo competizione e risultati, ma identità, emozioni, dinamiche sociali e impatto culturale. Nei miei articoli cerco di andare oltre la cronaca, dando spazio ai contesti, ai protagonisti e alle storie che spesso restano ai margini. Il mio obiettivo è offrire contenuti che informino, stimolino la riflessione e contribuiscano a una comprensione più profonda del mondo che ci circonda.
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