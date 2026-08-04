Il Masters 1000 di Montreal propone un interessante incontro valido per i trentaduesimi di finale tra Flavio Cobolli e Yannick Hanfmann. La sfida è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 01:30 italiane sul cemento canadese e rappresenta il debutto nel torneo per entrambi. Da una parte l'italiano vuole mettersi alle spalle l'ultima deludente uscita, dall'altra il tedesco cerca di confermare i segnali di crescita mostrati negli ultimi mesi.

I due tennisti non si sono mai affrontati in un match ufficiale e questo renderà ancora più imprevedibile il loro primo confronto nel circuito ATP.

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Focus sui giocatori

Flavio Cobolli arriva in Canada dopo settimane molto intense, nelle quali ha ottenuto risultati di assoluto livello. L'azzurro ha raggiunto la finale del Roland Garros e successivamente i quarti di finale di Wimbledon, due percorsi che hanno richiesto un grande dispendio di energie. Proprio la stanchezza è sembrata influire nell'ultimo torneo disputato, dove è stato sconfitto all'esordio da Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-2, 6-4, dando l'impressione di essere ancora affaticato.

Le settimane di pausa successive potrebbero però avergli permesso di recuperare completamente in vista dell'inizio della tournée nordamericana. Inoltre Cobolli ha già dimostrato di poter ottenere ottimi risultati sul cemento: nel 2024 raggiunse la sua prima finale ATP a Washington, mentre in questa stagione ha conquistato il titolo di Acapulco, confermando di sapersi esprimere ad alti livelli anche su questa superficie.

Yannick Hanfmann, invece, sta vivendo una stagione di crescita costante. Dopo essere scivolato fuori dalla top 100, il tedesco è riuscito a risalire progressivamente la classifica grazie a risultati positivi ottenuti su diverse superfici. Il suo debutto nella tournée nordamericana è stato incoraggiante: ha superato Benjamin Bonzi in tre set, adattandosi rapidamente al passaggio dalla terra battuta europea al cemento canadese.

Il tabellone

Chi vincerà la sfida traaccederà ai, dove affronterà il vincente del match tra. Un eventuale successo permetterebbe di proseguire il cammino nel torneo canadese e di acquisire ulteriore fiducia in vista delle fasi più importanti della competizione.

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