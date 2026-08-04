Una rimonta da applausi. Il Monza supera il Milan Futuro nella quarta amichevole estiva. Finisce 4-2 al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Una partita intensa, ricca di occasioni e di gol. La squadra di Juric parte forte, crea tanto ma va sotto al primo vero affondo rossonero. Poi la reazione. Varela trova il pareggio, ma il Milan Futuro chiude avanti il primo tempo. Nella ripresa cambia tutto. Il Monza alza il ritmo, prende il controllo della gara e completa la rimonta nel finale. Protagonista assoluto Akinsanmiro: doppietta all'esordio e applausi per il nuovo arrivato. Una serata positiva per Juric e i suoi.

Akinsanmiro trascina il Monza: doppietta e rimonta sul Milan Futuro

Ilcontinua a crescere. E lo fa con una vittoria spettacolare. A Monzello finisce 4-2 contro il, al termine di una partita combattuta e piena di emozioni. Prima del calcio d'inizio, il minuto di silenzio per Franco Baresi. Poi spazio al campo. La squadra di Juric parte forte.illumina, Mout sfiora il gol ecolpisce un palo. Il Monza spinge, ma a passare è il Milan Futuro. Menon trova la deviazione vincente e porta avanti i rossoneri. La risposta biancorossa arriva poco dopo: Colpani serve Varela, che firma l'1-1 e il suo primo gol con il Monza.

BERGAMO, ITALIA - 9 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta BC, gesticola durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo Calcio al Gewiss Stadium il 9 novembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Prima dell'intervallo, però, Pandolfi riporta avanti il Milan Futuro. Nella ripresa Juric cambia uomini, ma non cambia l'atteggiamento. Il Monza continua ad attaccare. Faccioli e poi Pacileo salvano più volte il risultato, ma la pressione aumenta. All'82' arriva il pareggio: Petagna inventa, Akinsanmiro segna al debutto. È il momento della svolta. Il Monza non si ferma. Forson firma il sorpasso all'87', ancora su assist di Petagna. Passa un minuto e Akinsanmiro completa la doppietta per il definitivo 4-2. Una rimonta importante, tante indicazioni positive per Juric. Il Monza convince e continua il suo percorso di crescita verso la nuova stagione.