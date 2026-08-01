Il classe 2004 si trasferisce al club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni: arriva il comunicato
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Nuovo colpo per il Monza di Ivan Juric. Con una nota ufficiale, il club brianzolo ha comunicato l'acquisto dall'Inter di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004. Il giocatore sembrava prossimo al ritorno al Pisa ma alla fine a spuntarla sono stati i biancorossi che, dunque, mettono a segno il sesto colpo della sessione di calciomercato. La trattativa si è chiusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto.
Monza, ufficiale l'arrivo di Ebenezer Akinsanmiro: il comunicatoIl Monza mette a segno un nuovo colpo in entrata. Dall'Inter arriva il giovane centrocampista Ebenezer Akinsanmiro. Il classe 2004 si è trasferito al club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto quando ormai sembrava davvero ad un passo al ritorno al Pisa. Per il club brianzolo si tratta del sesto colpo in questa sessione estiva di calciomercato dopo i riscatti di Lucchesi e Cutrone, l'acquisto a titolo definitivo di Ondoa e gli arrivi in prestito di Kouandio dalla Fiorentina e Mangas dallo Sporting Lisbona.
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Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Sampdoria. Nonostante la stagione difficile dei blucerchiati il nigeriano si dimostra una delle pochissime note positive del club ligure segnando anche una rete. L'anno dopo viene ceduto alla neo promossa Pisa in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni ma la retrocessione del club toscano costringe il 22 enne a fare di nuovo ritorno a Milano.
Il comunicato del Monza"Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista arriva da FC Internazionale Milano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Lagos il 25 novembre 2004, muove i primi passi nelle giovanili della Remo Stars FC, una delle realtà più importanti e prestigiose della Nigeria. Centrocampista dalle importanti qualità tecniche e atletiche, Akinsanmiro è pronto per una nuova emozionante avventura in biancorosso. Benvenuto Ebenezer!"
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