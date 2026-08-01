Nuovo colpo per il Monza di Ivan Juric. Con una nota ufficiale, il club brianzolo ha comunicato l'acquisto dall'Inter di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004. Il giocatore sembrava prossimo al ritorno al Pisa ma alla fine a spuntarla sono stati i biancorossi che, dunque, mettono a segno il sesto colpo della sessione di calciomercato. La trattativa si è chiusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Monza, ufficiale l'arrivo di Ebenezer Akinsanmiro: il comunicato

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Ilmette a segno un nuovo colpo in entrata. Dall'Inter arriva il giovane centrocampista Ebenezer Akinsanmiro . Il classe 2004 si è trasferito al club brianzolo inquando ormai sembrava davvero ad un passo al ritorno al Pisa. Per il club brianzolo si tratta deldopo i riscatti di Lucchesi e Cutrone, l'acquisto a titolo definitivo di Ondoa e gli arrivi in prestito di Kouandio dalla Fiorentina e Mangas dallo Sporting Lisbona.Akinsanmiro ha iniziato la sua carriera calcistica in Nigeria con il, squadra con cui ha giocato dal 2021 al 2023. Nel Torneo di Viareggio del 2022 si è messo in mostra portando la sua squadra fino in finale dove però ha perso contro il. Quel torneo è stata una rampa di lancio dato che da lì molti club hanno mostrato interesse per il centrocampista e alla fina a spuntarla è statache, nel 2023, lo ha aggregato alla Primavera. Il 25 febbraio del 2024 è arrivato l'esordio in Serie A contro il Lecce.

DONAUESCHINGEN, GERMANIA - 24 LUGLIO: Ebenezer Akinsanmiro dell'FC Internazionale in azione durante la seduta di allenamento della squadra presso il centro sportivo SV Aasen, il 24 luglio 2026 a Donaueschingen, in Germania. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Sampdoria. Nonostante la stagione difficile dei blucerchiati il nigeriano si dimostra una delle pochissime note positive del club ligure segnando anche una rete. L'anno dopo viene ceduto alla neo promossa Pisa in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni ma la retrocessione del club toscano costringe il 22 enne a fare di nuovo ritorno a Milano.

Il comunicato del Monza

"Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista arriva da FC Internazionale Milano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Lagos il 25 novembre 2004, muove i primi passi nelle giovanili della Remo Stars FC, una delle realtà più importanti e prestigiose della Nigeria. Centrocampista dalle importanti qualità tecniche e atletiche, Akinsanmiro è pronto per una nuova emozionante avventura in biancorosso. Benvenuto Ebenezer!"